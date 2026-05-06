Simona Halep le-a inspirat pe Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

Tenisul capătă din ce în ce mai mare popularitate, umple stadioanele cum nu a făcut-o niciodată, iar organizatorii turneelor de mare șlem sunt primii care se bucură de fructele acestei tendințe.

În fapt, jucătorii care domină circuitele ATP și WTA cred că oficialii acestor competiții profită prea mult de pe urma acestui succes, distribuind, cum se va întâmpla în cazul Roland Garros 2026, sub 15% din totalul veniturilor încasate.

Sabalenka și Swiatek, peste Venus Williams, în clasamentul istoric financiar din WTA

Mărirea substanțială a premiilor de joc, survenită inclusiv în urma efectelor inflaționiste abătute asupra economiei mondiale, în ultimii ani, schimbă configurația clasamentului istoric care numără toți banii acordați jucătoarelor, în WTA.

În această ierarhie, deși nu mai joacă tenis profesionist de un an și trei luni, românca Simona Halep rămâne clasată a cincea, dar Venus Williams nu mai ocupă locul secund.

Cele mai bogate jucătoare din istoria WTA, în baza premiilor încasate în circuit

  1. Serena Williams, $94,816,730
  2. Aryna Sabalenka, $49,195,893
  3. Iga Swiatek, $44,990,885
  4. Venus Williams, $43,077,000
  5. Simona Halep, $40,236,618

Simona Halep va mai rămâne cel puțin câteva luni bune pe locul 5

Sora mai mare a Serenei Williams a fost devansată de numărul unu mondial, bielorusa Aryna Sabalenka, dar și de poloneza Iga Swiatek.

Sabalenka și Swiatek au ajuns la 49, respectiv 44 de milioane de dolari obținute din rezultatele semnate pe terenurile de tenis, pe când Venus Wililams, care are dificultăți mari în a mai câștiga un meci de tenis, rămâne la borna de 43 de milioane.

Pe locul cinci se regăsește Simona Halep, cu 40 de milioane, iar, detașată, în frunte, Serena Williams, cu ale sale 94,8 milioane de dolari americani apropiate doar din tenis.

Serena Williams, cu o avere estimată la 300 de milioane de dolari

Potrivit Forbes, Serena Williams s-a retras din tenis, în septembrie 2022, având o avere de jumătate de miliard de dolari americani.

În ultimii trei ani, Serena Williams ar fi reușit să își mărească averea cu câteva zeci de milioane. „De obicei, îmi investesc banii. Sunt cea mai plictisitoare persoană. Nu îi cheltui, ci îi investesc. Nu am fost bună în a ști cum să mă răsplătesc, învăț asta acum. M-am gândit la niște bijuterii,” spunea Serena Williams, într-un interviu acordat revistei People, în 2020.

