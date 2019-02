"Van Cleemput a convins-o pe Halep cu metodele sale!" Belgianul devine antrenorul permanent al Simonei dupa o saptamana

Simona Halep are oficial antrenor nou!

Belgianul Thierry Van Cleemput, fostul antrenor al lui David Goffin, a convins-o pe Simona Halep cu metodele sale de pregatire si va deveni antrenorul permanent al romancei de pe locul 3 WTA.

Dupa ce a evoluat la Sydney si la Australian Open fara niciun antrenor in echipa, Simona Halep are in sfarsit un antrenor la care poate apela oricand pentru sfaturi. Cei doi vor incepe sa lucreze impreuna in mod oficial la turneul de la Doha, care are loc in imediata saptamana de dupa Fed Cup.

"Totul a fost foarte bine, m-am antrenat bine, am inceput colaborarea si o sa lucram impreuna. Sper sa fie bine, e ceva nou, ceva diferit si nu o sa fie usor. Dar am incredere ca o sa fie bine. Modul de antrenament este un pic diferit fata de ce faceam cu Darren Cahill, personalitatea lui este diferita, este o noua provocare pentru mine si vom vedea cum o sa fac fata”, a declarat Simona Halep.

Thierry Van Cleemput a venit la Bucuresti pe 28 ianuarie pentru a vedea daca este posibila colaborarea cu romanca in varsta de 27 de ani. In afara de Goffin, el i-a mai pregatit pe Steve Darcis si Olivier Rochus, iar intre 2002 si 2005 a fost capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Belgiei.