Halep a scapat de o rivala importanta! Motivul pentru care Wozniacki a pimit INTERZIS la Olimpiada din 2020!

Caroline Wozniacki a primit o noua veste proasta dupa caderea abrupta din clasament. Daneza de pe locul 10 WTA, fost lider mondial, nu va putea participa la Jocurile Olimpice din 2020, organizate la Tokyo.

O regula din regulamentul Federatiei Internationale de Tenis confirma faptul ca Wozniacki nu va putea participa la JO de la Tokyo. Jucatoarea daneza in varsta de 28 de ani a decis sa nu faca parte din echipa Danemarcei pentru duelul din Fed Cup cu Polonia, iar din acest motiv nu va putea evolua la Olimpiada din 2020.

Potrivit regulamentului ITF, jucatoarele sunt obligate sa evolueze in Fed Cup de cel putin trei ori intre editiile Jocurilor Olimpice, iar a doua participare sa fie cu doi ani inaintea competitiei. Chiar si asa, Wozniacki nu a reusit sa duca la capat aceasta prevedere si nu va putea reprezenta Danemarca la JO de la Tokyo. Ea a ajuns pana in sferturile de finala la Jocurile Olimpice din 2012. De asemenea, daneza a mai participat si la editia din 2008.

De absenta lui Wozniacki poate profita Simona Halep, cea care a anuntat deja ca urmatorul obiectiv important al carierei sale este o medalie de aur pentru Romania la Olimpiada din 2020.

