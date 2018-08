HALEP CINCINNATI | Cum s-a relaxat Darren Cahill dupa cele doua meciuri ale Simonei de vineri! Fotografia publicata de antrenor

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati, dupa ce a invins-o pe Lesia Tsurenko.

Simona a jucat doua meciuri intr-o singura zi de competitie. Pe langa sfertul cu Tsurenko, romanca a disputat si partida din optimi, impotriva australiencei Ashleigh Barty.

Oboseala si stresul nu i-au dat de furca numai Simonei, care a publicat pe Twitter un mesaj in care se felicita pentru performanta de a castiga doua meciuri importante intr-o singura zi. Darren Cahill a fost si el coplesit de ziua plina de la Cincinnati si s-a relaxat dupa meciul elevei sale.

Antrenorul lui Halep a urmarit un meci de fotbal australian pe laptop, in care s-au confruntat favoritii sai, Port Adelaide Fotball Club.

Long day at the courts but here for the 2nd half in Cincinnati, @PAFC #weareportadelaide pic.twitter.com/tn6kmHEOzs