HALEP CINCINNATI | Momentul care a "trezit-o" pe Simona in partida cu Tsurenko! "Am pierdut primul game fara sa ma gandesc ce fac pe teren"

Simona Halep s-a calificat in semifinale la Cincinnati dupa un meci superb cu Lesia Tsurenko!

Simona Halep a explicat de ce i-a fost foarte greu la inceputul partidei si a caracterizat-o pe adversara sa din cea de-a doua partida jucata de romanca in aceasta zi de competitie de la Cincinnati.

"Am fost norocoasa ca a venit Darren si mi-a aratat ce am de facut. Eram obosita si nu ma puteam concentra. Am pierdut primul game fara sa ma gandesc ce fac pe teren. Ea este o adversara dificila, e foarte dificil sa joci impotriva ei. Am mai jucat cu mult timp in urma, deci nu stiam la ce sa ma astept.

Totusi, sa joci doua meciuri in aceeasi zi si sa le castigi pe amandoua... Sunt foarte fericita! Sper ca in viitor nu se va mai intampla, dar nu putem opri ploaia. Pentru toata lumea e la fel, nu o sa ma plang, dar a fost o zi grea.

In ultimul an totul s-a schimbat mult, viata mea s-a schimbat, de fapt, pentru ca am castigat titlul de Grand Slam. Sunt mult mai motivata si mai concentrata cand intru pe teren", a spus Simona la finalul partidei.

Simona Halep o va intalni in semifinala pe Aryna Sabalenka (Belarus).