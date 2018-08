Urmarim si comentam impreuna partida HALEP - SABALENKA pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

HALEP - SABALENKA 6-3 3-3

Setul 2

3-3 Sabalenka isi face serviciul la 0! Bielorusa arata o revenire a nivelului de joc

3-2 Rebreak! Game mai slab la serviciu al Simonei, iar Sabalenka profita imediat si isi recupereaza game-ul pierdut

3-1 Break! Game foarte bun reusit de Halep pe serviciul bielorusei, care nu gaseste raspuns pentru jocul bun al romancei!

2-1 Simona isi pastreaza calitatea serviciului si trece din nou in avantaj

1-1 Sabalenka tine aproape si face patru puncte la rand pentru a inchide game-ul pe propriul serviciu

1-0 Simona incepe in forta setul al doilea! Castiga la 15 pe propriul serviciu

Setul 1

BREAK si SET Simona Halep! Romanca inchide setul castigand pe serviciul adversarei. Sabalenka face o dubla greseala si apoi trimite in afara terenului!

5-3 Backhand in lung de linie perfect plasat al Simonei, care inchide game-ul pe propriul serviciu la 15 si ajunge la un singur game de castigarea primului set!

4-3 Sabalenka nu cedeaza si, desi primeste retururi perfecte din partea Simonei, reuseste sa isi castige serviciul

4-2 Simona isi castiga de aceasta data serviciul si intrerupe seria de break-uri! Halep arata mai bine la serviciu in aceasta seara

3-2 Break! Simona reuseste din nou sa castige pe serviciul adversareai, fructificand prima minge de break avuta!

2-2 Rebreak! Game slab la serviciu al Simonei, iar Sabalenka restabilileste egalitatea!

2-1 Break Halep! Joc perfect al romancei, insa si multe greseli din partea bielorusei. In acest game am asistat la un punct minunat realizat de cele doua jucatoare la 15-15! Simona a returnat din pozitii dificile, mingi pe care nimeni nu le-ar fi vazut ajunse de romanca si, in cele din urma, Sabalenka a trimis afara.

1-1 Simona ii raspunde pe masura adversarei cu un game la 0 castigat pe propriul serviciu!

0-1 Game solid pe propriul serviciu pentru Sabalenka! Jucatoarea din Belarus incheie game-ul cu un as!

Aryna Sabalenka deschide meciul la serviciu!

Cele doua jucatoare au intrat pe teren, conditiile meteo sunt bune si totul este pregatit pentru ca partida sa inceapa! Castigatoarea va juca in finala impotriva olandezei Kiki Bertens!

UPDATE: Prima finalista la Cincinnati este olandeza Kiki Bertens!

Kiki Bertens, locul 17 WTA, a produs o surpriza uriasa si a eliminat-o in penultimul act pe favorita numarul 8 si locul 6 WTA, Petra Kvitova, dupa 3 seturi, scor 3-6, 6-4, 6-2, la capatul unui meci de o ora si 55 de minute de joc.

Desi a inceput partida tematoare, Bertens a revenit spectaculos in meci, iar din setul secund, cehoaica in varsta de 28 de ani nu a mai avut posibilitatea sa-si ridice nivelul jocului si a jucat mult mai pasiv decat in primul set al primei semifinale de la Cincinnati.

Aryna Sabalenka, locul 34 WTA, este adversara Simonei Halep din semifinalele de la Cincinati.

Sportiva din Belarus a trecut in sferturi de Madison Keys, scor 6-3, 6-4, la capatul unuimci care a durat o ora si 17 minute de joc. Sabalenka este sigura ca impotriva liderului mondial din WTA va avea o misiune extrem de dificila. “Va fi un meci dificil. Halep este o jucatoare mare, o luptatoare buna. Va fi foarte greu pentru mine, dar voi face tot ce pot”, a spus Sabalekna, potrivit site-ului WTA.

Aryna Sabalenka a trecut in turul secund la Cincinnati de numarul 8 mondial, Karolina Pliskova (2-6, 6-3, 7-5), si in turul trei de Caroline Garcia, locul 5 WTA (6-4, 3-6, 7-5). “Nu conteaza cu cine joci. Inteleg asta acum. Trebuie sa vii pe teren si sa joci si sa nu te gandesti la locul din clasament. Vino si arata-le oamenilor tot ce poti. Este suficient”, afirmat ea.

Simona Halep s-a calificat pentru a patra oara in semifinalele turneului din Ohio, trecand in sferturile de finala de sportiva ucraineana Lesia Tsurenko, numarul 44 mondial, scor 6-4, 6-1.

Meciul dintre Hale psi Sabalenka din semifinale este programat al treilea pe central, nu inainte de ora 23:00, ora Romaniei.