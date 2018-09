Ce a facut Simona Halep de ziua ei in China: "S-a lasat cu lacrimi!" Cadoul care a incantat-o

Simona Halep a implinit 27 de ani.

Prezenta in China pentru turneul de la Beijing, Simona Halep si-a serbat ziua prin munca. Halep s-a antrenat in asteptarea debutului la China Open 2018. Halep a pierdut in turul al doilea de la Wuhan Open, insa a acuzat o accidentare la spate. Acum Simona spera sa se simta mai bine si sa reuseasca sa se impuna din nou la Beijing. E un turneu special pentru ea. Anul trecut, Simona Halep se califica in finala si obtinea punctele necesare pentru a deveni numarul 1 WTA, pentru prima data in cariera.

Simona si-a consolidat pozitia de lider mondial intre timp si a reusit sa castige si un Grand Slam, - Roland Garros.

Acum Simona e cunoscuta in toata lumea si are o multime de fani. De ziua ei a primit mesaje de peste tot prin intermediul internetului.

O fana a realizat un colaj cu cele mai importante realizari ale Simonei in ultimul an. "E finalul perfect pentru ziua mea", a postat Simona. "S-a lasat cu lacrimi", a postat o admiratoare a Simonei.

Si micutele jucatoare de hochei de la patinoarul Tiriac sponsorizate de Simona Halep i-au urat jucatoarei "La multi ani".