"Asta trebuie sa se intample!" CTP, mesaj categoric dupa abandonul Simonei Halep la Beijing

Simona Halep a abandonat in primul tur la Beijing.

Simona Halep nu a scapat de accidentarea care i-a pus problem la Wuhan si a decis sa abandoneze dupa un set competitia de la Beijing. Romanca fusese finalista in China in 2017.

Simona a ajuns sa fie condusa rapid cu 4-0, reusind sa castige un singur game in prima mansa a meciului. Adversara sa, Ons Jabeur, s-a impus cu 6-1, moment in care Halep a decis sa abansoneze.

Simona ceruse pauza de vestiar, pentru ingrijiri medicale, la 4-1 pentru Jabeur.

Cristian Tudor Popescu a analizat situatia in care se afla Halep.

"E blocajul de la spate al Simonei care ma facea sa fiu foarte ingrijorat dupa meciul de la Wuhan si spuneam ca nu are incredere in corpul ei din pricina acelui blocaj. Se vedea clar ca nu poate sa serveasca si asta e un element foarte important. Daca nu poti sa servesti, daca nu te simti bine la serviciu, intreg meciul se destructureaza, ceea ce s-a intamplat si aici, la Beijing", a spus Cristian Tudor Popescu pentru Digi24.

Acesta din urma spune ca se astepta la un parcurs scurt al Simonei in China si considera ca o pauza mare ii este nesesara romancei.

"Ma temeam ca nu va reusi dupa cum am vazut-o la Wuhan. Starea fizica si psihica in care se afla si lipsa de incredere, de convingere. Nu am crezut ca va putea sa se recupereze in aceste cateva zile pana la Beijing si iata ca asa s-a si intamplat. Cred ca Simona trebuie sa ia o pauza mai lunga acum. Asta trebuie sa se intample. Trebuie sa depaseasca aceasta problema fizica, pentru ca ii afecteaza psihicul de joc", a completat Cristian Tudor Popescu.