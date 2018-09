Simona Halep, abandon la Beijing! Prima reactie a liderului mondial: "Nu puteam sa ma misc! Sunt foarte ingrijorata!"

Pe parcursul primul set, la jumatatea acestuia mai exact, Halep a cerut interventia medicilor la vestiare. Halep a revenit pe teren, dar dupa ce a pierdut primul set, scor 1-6, a ales sa se retraga.

"Simt o durere mare. Nu puteam sa ma misc. Acum sunt foarte ingrijorata", a fost prima reactie a Simonei Halep potrivit contului de Twitter al turneului de la Beijing.

"Nu stiu exact ce este, voi merge acasa, voi face un RMN si voi vedea", a continua Halep.

Pentru Simona a fost al treilea meci consecutiv pierdut. Ea urmeaza sa joace la turneul de la Moscova, in perioada 15-20 octombrie, si la Turneul Campioanelor intre 21 si 28 octombrie.

“There is pain, I couldn’t move properly. I’m very worried now”, says Simona Halep after retiring (1-6) against Ons Jabeur due to back injury. The World number 1 will now go back home to do a MRI. Treatments done since last week obviously not helping enough. Get well soon,Simona! pic.twitter.com/4F15HB3Dde