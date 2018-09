Cum a incercat Cahill sa o SALVEZE pe Halep! "Foloseste-te de asta!" Moment delicat pentru Simona la Beijing

Simona Halep s-a retras de la Beijing, chinuita de o accidentare.

Simona Halep a parasit terenul dupa primul set al confruntarii din primul tur de la Beijing cu Ons Jabeur. Romanca a cerut o pauza la vestiar, insa nu si-a putut reveni. Tunisianca a castigat primul set, moment in care Simona a anuntat ca nu mai continua partida.

In timpul meciului, Simona Halep l-a chemat in ajutor pe Darren Cahill. Era 3-0 pentru Jabeur cand romanca a apelat la sfaturile antrenorului.

"Foloseste-te bine de unghiuri, incearca sa mentii un ritm bun cateva game-uri la rand, vezi cum merge situatia in urmatoarele doua-trei puncte, incearca sa iti imbunatatesti serviciul, ai incredere in tine. Nu este nimic pierdut, este doar un inceput de meci in care nu ai ritm. Daca nu merge acest plan A, incercam sa schimbam situatia dupa urmatoarele puncte", i-a spus Cahill.

Simona Halep a facut finala anul trecut la Beijing. Aici a urcat pentru prima data in cariera pe locul 1 WTA.