Reactia Simonei Halep cand a aflat ca Monica Niculescu va antrena echipa de Fed Cup a Romaniei: "Nu este colaborare." | Ce spune despre barajul cu Italia 

Simona Halep va juca in barajul de Billie Jean King Cup pe care Romania il va disputa in fata Italiei.

Una dintre marile dorinte ale Simonei Halep pe termen mediu si lung este de a deveni capitanul echipei nationale a Romaniei de tenis feminin. Daca Florin Segarceanu a luat decizia de a se retrage cu o luna inaintea barajului cu Italia, motivand ca lasa in acest mod loc noii generatii, Monica Niculescu a preluat fraiele echipei Romaniei si se va bucura sa o aiba pe Simona Halep ca jucatoare in prima confruntare oficiala. Romania vs. Italia se joaca la Cluj-Napoca in 16-17 aprilie in Arena BT.

"M-am hotarat sa joc la Fed Cup pentru ca, in primul rand, mereu imi doresc sa particip, iar faptul ca am stat o luna m-a ajutat mult sa pot decide sa merg sa joc doua meciuri in plus. Acolo e o emotie mereu diferita, o incarcatura emotionala foarte mare si este epuizant, chiar si o saptamana, dar ma bucur tare mult ca pot sa merg. Bineinteles, ma bucur pentru Monica, stiam ca o sa fie capitan si sper sa facem o treaba foarte buna," a relatat Simona Halep pe Aeroportul International "Henri Coanda".

Intrebata despre numirea Monicai Niculescu in functia de capitan al nationalei feminine de tenis, la scurt timp dupa demisia lui Florin Segarceanu, Simona Halep a dezvaluit cum va decurge relatia dintre cele doua: "Nu este colaborare, eu sunt jucatoare, iar ea va fi capitan-jucator. Ea va decide tot ce tine de echipa, sunt acolo sa-mi joc meciurile, iar daca e cazul, voi juca si extra, la nevoie. Am spus-o de multe ori, imi doresc tare mult si sper sa fie si eu intr-o zi capitan, chiar si capitan-jucator, cred ca este o experienta extraordinara; bineinteles, este si un stres in plus, dar mi-ar placea. Mi-as dori sa fiu capitan, poate si dupa, dar chiar si in timpul carierei. E o onoare sa fii in aceasta functie. Lupt sa fac rezultate cat mai bune in continuare ca sa am sansa si onoarea sa am drapelul la Olimpiada si stiu ca sunt multi sportivi care ar merita acest lucru," a adaugat campioana en-titre de la Wimbledon.

Cat despre barajul pentru mentinerea in grupa I Mondiala pe care Romania il va disputa in compania Italiei in luna aprilie, Simona Halep a spus urmatoarele: "Putem sa trecem de Italia. In momentul de fata avem o echipa foarte puternica, eu am incredere tot timpul cand mergem la Fed Cup. Cand reusesti sa formezi o echipa in adevaratul sens al cuvantului, poti sa castigi foarte mult," a adaugat numarul 3 WTA inainte de plecarea la Miami.

Turneul WTA 1000 de la Miami va debuta in 23 martie si se va incheia in data de 3 aprilie.