Fantastic! 'Ronaldinho' Halep a tinut mingea de 80 de ori in 50 de secunde! Fotbalistii din Liga 1 ar trebui sa fie invidiosi pe ea

Jucatoarea romanca a dovedit ca este talentat si cu mingea de fotbal, nu doar cu cea de tenis.

In asteptarea turneului de la Miami, Simona a oferit un moment la care putini s-ar fi asteptat. Romanca a jonglat cu mingea si a reusit sa faca 81 de "duble", chiar sub ochii antrenorului sau, Artemon Apostu-Efremov, pe stadionul "Hard Rock" din Miami Gardens.

Simona a reusit sa tina mingea in aer timp de 50 de secunde, spre uimirea celor prezenti pe arena. "Noul meu record", a scris Halep in descrierea videoclipului. Numarul 3 mondial, Simona Halep va fi a treia favorita de la Miami Open si va avea liber in turul 1. In a doua runda, romanca va da peste Caroline Garcia (27 de ani, 51 WTA) sau o jucatoare venita din calificari. In turul trei, Halep s-ar putea intalni cu americanca Cori Gauff (17 ani, 36 WTA) sau cu letona Anstasija Sevastova (30 de ani, 57 WTA).

In optimi, Halep se poate intalni din nou cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 16 WTA), iar in sferturi ar urma sa joace cu ucraineanca Elina Svitolina (26 de ani, 5 WTA) sau cu cehoaica Petra Kvitova (31 de ani, 10 WTA). Semifinala ar putea s-o aduca pe Simona Halep fata in fata cu principala favorita, australianca Ashleigh Barty (24 de ani, 1 WTA), campioana din 2019.