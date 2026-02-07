VIDEO EXCLUSIV „Eu nu mai credeam!” Sorana Cîrstea, sinceritate de campioană, la Transylvania Open. Ce a spus despre Alexandru Țiriac

„Eu nu mai credeam!” Sorana Cîrstea, sinceritate de campioană, la Transylvania Open. Ce a spus despre Alexandru Țiriac Tenis
Sorana Cîrstea i-a adresat un mesaj prietenului Alexandru Țiriac, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.

Alexandru Țiriac a fost primul om pe care Sorana Cîrstea l-a căutat, după ce a încheiat în doar 64 de minute finala Transylvania Open, scor 6-0, 6-2, în detrimentul Emmei Răducanu.

Cu patru titluri WTA securizate în opt finale jucate în proba individuală, Sorana Cîrstea a afirmat că ediția 2026 a Openului Transilvaniei a fost „cea mai frumoasă săptămână din viața ei.

Sorana Cîrstea, spre Alexandru Țiriac: „Vreau să îi mulțumesc. A crezut în mine când eu nu mai credeam.”

După aceste cuvinte mari, Sorana Cîrstea i-a mulțumit prietenului Alexandru Țiriac pentru încrederea nemărginită pe care i-a insuflat-o, inclusiv în perioadele în care jucătoarea din Târgoviște renunțase să mai viseze la noi titluri, în carieră.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și modul în care m-a încurajat,” a spus Sorana Cîrstea, în cadrul ceremoniei de premiere.

„În opt luni de zile, mă voi retrage, dar mă voi retrage un om fericit.”

Campioană la Cluj-Napoca, locație care intră pe lista amintirilor plăcute din cariera Soranei Cîrstea, alături de nume precum Tashkent, Istanbul, Madrid sau Cleveland, Sorana Cîrstea le-a spus clujenilor că se va retrage ca un om fericit, datorită turneului pe care l-a avut în acest an, în Ardeal.

„Mă voi retrage în opt luni, dar mă voi retrage un om fericit și asta este datorită acestei săptămâni. Vă mulțumesc din suflet pentru tot,” a completat Sorana Cîrstea, în finalul discursului ținut.

La Poveștile Sport.ro, Marius Comănescu a dezvăluit în februarie 2025 că Țiriac Jr. i-a schimbat viața Soranei Cîrstea

Reaprinderea flăcării și o a doua parte a carierei în care Sorana Cîrstea a reușit să dezvolte o constanță impresionantă în top 30 WTA, a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul și s-a calificat într-un al doilea sfert de finală de Grand Slam în carieră, toate acestea se datorează impactului avut de Ion Țiriac Jr. în viața Soranei Cîrstea, a afirmat fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în excusivitate pentru SPORT.RO.

„Aș fi vrut să lucrez mai mult cu ea. Ne-am oprit, poate, prea devreme. Nu cred că am apreciat corect, la momentul respectiv, următorii pași ai Soranei.

Părea că nu își mai dorește foarte mult să joace tenis și nu era mulțumită cu o poziție de prima sută, de locurile 60-70. Am avut discuții clare cu ea, iar, pe fondul acela, era greu să aduc ceva în plus.

„Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta.”

Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat.

Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze.

Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta,” a declarat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Sorana Cîrstea

