Gestul minunat făcut de Kyrgios după incidentul cu copilul de mingi. Cum a reacționat când și-a dat seama ce a făcut

Frustrat de eșecul la limită suferit în fața celui mai titrat tenismen din istorie, Rafael Nadal, în partida din cadrul sferturilor turneului ATP 1000 de la Indian Wells, australianul nu și-a mai putut ține în frâu emoțiile și a capitulat la doar câteva secunde după ce i-a strâns mâna adversarului, în zona fileului.

Nick Kyrgios a lovit cu putere racheta de pământ, iar din forța impactului, aceasta a ricoșat, îndreptându-se cu mare viteză înspre zona în care era situat unul dintre copiii de mingi.

La câteva ore după eveniment, Nick Kyrgios l-a căutat pe copilul de mingi și și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut, prin intermediul unei discuții pe care au avut-o pe Messenger.

Jucătorul de tenis se va întâlni cu tânărul pentru a-i oferi o rachetă și a discuta și personal, așa cum reiese din mesajele pe care le-au schimbat.

Made a new friend in the process ???? accidents happen but we can go out of our way to make things better ???????? pic.twitter.com/G0gI5QpmBy