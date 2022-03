S-a evitat o tragedie! Gest incalificabil făcut de Nick Kyrgios, după eșecul cu Nadal: racheta a zburat țintă înspre un copil de mingi

Maturizarea tenismenului australian, Nick Kyrgios în prima parte a sezonului 2022 este notabilă, mărturie stând succesul obținut în proba de dublu a Openului Australian, dar și atitudinea îmbunătățită pe teren, în timpul meciurilor.

Frustrat de eșecul la limită suferit în fața celui mai titrat tenismen din istorie, Rafael Nadal, în partida din cadrul sferturilor turneului ATP 1000 de la Indian Wells, Nicholas Kyrgios nu și-a mai putut ține în frâu emoțiile și a capitulat la doar câteva secunde după ce i-a strâns mâna adversarului, în zona fileului.

Nick Kyrgios a lovit cu putere racheta de pământ, iar din forța impactului, aceasta a ricoșat, îndreptându-se cu mare viteză înspre zona în care era situat unul dintre copiii de mingi.

Pe moment, Nick Kyrgios nu și-a dat seama cât de aproape a fost să vatăme copilul de mingi, dar și-a cerut scuze acestuia și a făcut public dialogul pe care l-a purtat pe Messenger cu acesta.

Copilul de mingi a acceptat scuzele lui Nick Kyrgios, care i-a comunicat că va veni la Complexul Indian Wells Tennis Garden - deși nu mai are meciuri de jucat - pentru a-i înmâna copilului de mingi o rachetă.

„Mi-am făcut un prieten în toată această întâmplare. Se mai întâmplă accidente, dar putem să ne abatem din drumul nostru pentru a îmbunătăți lucrurile,” a scris Nicholas Kyrgios, în descrierea conversației făcute publice pe Twitter.

Kyrgios a fost învins de Nadal, scor 6-7, 7-5, 4-6 în sferturile turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, la capătul unei partide care s-a întins pe durata a 2 ore și 48 de minute.

Made a new friend in the process ???? accidents happen but we can go out of our way to make things better ???????? pic.twitter.com/G0gI5QpmBy