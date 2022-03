„Acum nu vorbește nimeni, nici naiba!” Noua iubită e muza care îl dezlănțuie pe Nick Kyrgios pe teren: posibil duel cu Nadal, în sferturi

2022 este sezonul transformării tenismenului australian, Nick Kyrgios (26 de ani, 132 ATP). Devenit în premieră campion de Grand Slam, în proba de dublu masculin a Openului Australian, jucătorul de la antipozi a legat trei victorii la rând pe tabloul principal al competiției ATP Masters 1000 de la Indian Wells, confirmându-și ascensiunea.

Nicholas Kyrgios a reușit prima victorie împotriva unui tenismen din top 10 ATP, din 2020 încoace, reușind calificarea în optimi în detrimentul norvegianului Casper Ruud, de care a dispus, scor 6-4, 6-4.

Parte a succesului avut de jucătorul din Australia pare să se bazeze pe relația pe care o are cu noua iubită, Costeen Hatzi, alături de care se înțelege de minunte, potrivit numeroaselor declarație de dragoste publicate pe rețelele sociale.

Nick Kyrgios și Costeen Hatzi au vizitat Hollywood-ul și au urmărit împreună, de pe marginea terenului, desfășurarea partidei de NBA dintre Golden State Warriors și Los Angeles Lakers.

