Gest INCALIFICABIL al unei tenismene la Australian Open | Semne obscene pentru public VIDEO

Yulia Putintseva, locul 39 WTA, a recurs la un gest mitocanesc in cea de-a treia zi de concurs la Australian Open.

Sportiva din Kazahstan a fost surprinsa de camerele de filmat aratandu-le degetul mijlociu celor aflati in public. Ea a fost invinsa in turul doi la Melbourne de jucatoarea din Elvetia, Belinda Bencic, scor 5-7, 6-4, 2-6, iar la final, si-a "varsat" toata nemultumirea asupra arbitrului si publicului aflat pe marginea terenului pe care tocmai disputase partida din turul secund.

Putintseva a parasit nervoasa terenul si le-a facut un semn celor din public, care, evident, au sustinut-o frenetic pe Bencic pe tot parcursul partidei. Dupa ce a iesit dintre suporteri, ea a ridicat degetul mijlociu, fiind surprinsa de camerele de filmat. Pentru acest gest, jucatoarea din Kazahstan risca o amenda usturatoare din partea organizatorilor de la Australian Open.

Putintseva looks dissappointed about the crowd ???? pic.twitter.com/h4pU3PNnH5