Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, anunța că transferul ar fi unul record pentru campionatul României. Afaceristul vorbea despre 18 milioane de euro.

Stade Rennes a renunțat la Louis Munteanu și vrea un atacant de 22 de milioane de euro

Stade Rennes ar fi una dintre echipele interesate de transferul lui Louis Munteanu, iar francezii ar fi făcut deja o ofertă de 12 milioane de euro, refuzată însă de Varga.

În acest context, olandezii de la AD.nl susțin că cei de la Rennes s-au reorientat. Clubul din Ligue 1 ar fi renunțat la transferul lui Munteanu și și-ar concentra eforturile pentru a-l aduce la echipă pe Brian Brobbey de la Ajax Amsterdam, atacant dorit și la formații din Premier League, Serie A sau Bundesliga.

Sursa citată scrie că Stade Rennnes este dispusă să plătească peste 20 dee milioane de euro pentru Brian Brobbey.

”Directorul tehnic al lui Ajax, Alex Kroes, a fost informat de către Stade Rennes că este dispus să meargă departe pentru a-l transfera pe Brian Brobbey, în vârstă de 23 de ani. Clubul francez este gata să plătească în total, peste 20 de milioane de euro pentru atacant. Deși această sumă nu ajunge încă la prețul cerut de Ajax, clubul din Amsterdam este deschis să continue negocierile.

În căutarea unui înlocuitor pentru Kalimuendo, Stade Rennes a ajuns acum la Brobbey. Ajax l-ar lăsa să plece pe Brobey, care, la rândul său, consideră că este momentul pentru o schimbare. Rămâne de văzut dacă atacantul este interesat de o mutare la Rennes”, au scris olandezii.