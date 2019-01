Asa ceva nu s-a mai vazut niciodata! Bataie intre doua femei in tribune la Australian Open! De la ce a pornit totul. VIDEO

A treia zi la Australian Open nu a iesit in evidenta doar prin surprizele de pe tablourile ATP si WTA, ci si prin momentul pe care un jurnalist l-a declarat "cel mai tare" vazut la Melbourne. Mai exact, doua femei in varsta s-au luat la bataie pentru bandana aruncata in tribuna de Aryna Sabalenka la finalul meciului ei din turul secund, disputat contra britanicei Katie Boulter.

Pentru ca niciuna dintre doamnele din tribuna nu a fost dispusa sa renunte la bandana, cei de la paza au fost nevoiti sa intervina si le-au insotit pe cele doua femei in afara complexului. Pana la urma, bandana nu a ajuns la niciuna dintre cele doua, fiind oprita de oamenii de la securitate.

Nici comentariile de pe retelele de socializare nu au dezamagit. "A fost nevoie de 5 oameni de paza ca sa opreasca bataia?", "Momentul de aur al acestui Australian Open!", sau "Ar fi trebuit sa se decida intr-un tie break", au fost doar cateva dintre reactiile internautilor.

This is the greatest thing I’ve seen at the #AusOpen⁠ ⁠!

Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka’s headband, which she threw into the crowd! ????

Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt