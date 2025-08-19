Politic a părut că se află într-o revenire de formă la dubla cu Drita din Europa League, când a obținut un penalty în meciul tur și a marcat la retur. La derby-ul cu Rapid, fostul dinamovist a fost folosit în poziția de vârf, unde nu s-a simțit deloc bine.



Mihai Stoica, dezvăluiri despre situația lui Dennis Politic

Mihai Stoica spune că Politic are în continuare o problemă cu "fobia accidentărilor", motiv pentru care este îngrijorat inclusiv în timpul meciurilor că ar putea avea probleme medicale.



Oficialul de la FCSB este convins însă că Politic își va justifica suma de transfer: aproape un milion de euro + Alexandru Musi.



"Am văzut că s-a vorbit mult de Politic, că a jucat pe altă poziție. El mai are nevoie de timp pentru a se pune la punct fizic și a scăpa de fobia accidentărilor, lanțul ăsta interminabil.



Eu văd limbajul corpului. În momentul în care un jucător, în timpul meciului, face stretching din când în când, e clar că vrea să facă o prevenție și în timpul meciului. E clar că are psihoza asta. Este de 20-30 de minute acum, nu mai mult, dar e un jucător foarte bun. Și a demonstrat în dubla cu Drita", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

VIDEO Dennis Politic, gol în Drita - FCSB

