GALERIE FOTO: Cea mai sexy campioana olimpica in tenis, Monica Puig si-a etalat tatuajul facut intr-o zona intima

Monica Puig a decis sa isi etaleze noul tatuaj cu logo-ul Jocurilor Olimpice intr-un fel inedit.

Campioana olimpica en-titre, Monica Puig si-a surprins placut fanii, aratandu-le tatuajul cu logo-ul Jocurilor Olimpice pe care si l-a facut in zona soldurilor. Numar 105 WTA, Puig a devenit in 2016 la Rio de Janeiro prima sportiva care a castigat vreodata o medalie de aur pentru statul portorican.

In finala Olimpiadei din Brazilia, Monica Puig a invins-o in trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-1 pe tripla campioana de Grand Slam, Angelique Kerber.

La 27 de ani, Monica Puig se mandreste cu 2 turnee castigate, Jocurile Olimpice in 2016 si Strasbourg in 2014. Pana in prezent, portoricana a incasat premii totale in valoare de $3,542,294 in turneele WTA pe care le-a jucat, totalizand un palmares de 303 victorii si 213 esecuri.

Actualmente, Puig este intr-o relatie cu Derek Pietrich, jucator de baseball in MLB pentru echipa Miami Marlins.