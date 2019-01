Gafa de proportii la turneul de la Sankt Petersburg! Tragerea la sorti A FOST REPETATA

Turneul de categorie Premier de la Sankt Petersburg a debutat intr-un mod mai putin obisnuit. Rusii, a caror competitie se desfasoara in perioada 28 ianuarie - 3 februarie, au facut o gafa uriasa la tragerea la sorti, iar la final, cand tabloul era finalizat, au anuntat ca trebuie ca totul sa fie reluat.

Totul a pornit de la faptul ca rusii au introdus cu o bila mai putin in urna pentru tragerea la sorti si nu au bagat de seama decat la final. Reprezentantii turneului si-au cerut scuze, atat fizic, cat si virtual, pe contul oficial de Twitter, astfel ca tot ce anuntasera a fost anulat.

La turneul din Rusia vor lua parte Petra Kvitova, campioana en-titre a turneului, Victoria Azarenka, Daria Kasatkina, Maria Sharapova, Julia Goerges, Dominika Cibulkova, Aryna Sabalenka, Jelena Ostapenko si Kiki Bertens. Romania nu are reprezentante pe tabloul acestui turneu, nici pe cel principal, nici pe cel de calificari.

Due to an error the main singles draw of St. Petersburg Ladies Trophy-2019 was redone. The seeds remained in their initial positions while the positions of the unseeded players were determined by means of a new draw.

