Cu Lars Kramer accidentat, care va lipsi cel puțin o lună, giuleștenii vor să-și întărească defensiva cu un fundaș de la Partizan Belgrad. Yanis Karabelyov (30 de ani), internațional bulgar, este ținta Rapidului în această perioadă, scrie iamsport.ro.



Rapid a făcut o ofertă pentru un fundaș bulgar



Giuleștenii vor să profite de situația bulgarului. Adus cu surle și trâmbițe în vară la Partizan, acesta nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar în prezent nu mai face parte din planurile antrenorului Nenad Stojakovic pentru a doua parte a sezonului.



Rapid a înaintat deja o ofertă de transfer de 100.000 de euro și așteaptă un răspuns din partea sârbilor, scrie iamsport.ro.



Fundașul nu s-ar fi arătat deranjat de faptul că Partizan nu se mai bazează pe serviciile sale. Soția lui Karabelyov s-a întors deja în Bulgaria, iar jucătorul și-a anulat contractul de chirie, astfel că în prezent locuiește la baza de pregătire a clubului, mai scrie sursa citată.



În prima parte a acestui sezon, Karabelyov a fost om de bază pentru defensiva lui Partizan, reușind să bifeze 27 de apariții în toate competițiile, dar și două goluri marcate.



Rapid ocupă locul 3 în clasament cu 45 de puncte. 13 victorii, șase rezultate de egalitate și cinci înfrângeri a consemnat până acum clubul patronat de Dan Șucu.

