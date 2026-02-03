După ce a apărat poarta lui Udinese în primele 6 etape din acest sezon și a mai fost folosit în decembrie, la 1-5 cu Fiorentina, Sava a fost trecut din nou trecut pe bancă, fiind preferat oarecum surprinzător veteranul Daniele Padelli (40 de ani).



Răzvan Sava, exclus din lotul lui Udinese la ultimele două meciuri. Portarul ar putea pleca

Numărul 1 de la Udinese a rămas Maduka Okyoe, în timp ce Răzvan Sava, multă vreme considerat a doua variantă de portar de la Udinese, nu a mai apărut nici măcar pe bancă la ultimele două jocuri, 3-1 cu Verona și 1-0 contra lui AS Roma.



După victoria de luni seară contra lui AS Roma, în care Okoye a fost titular, iar portarii de rezervă au fost Padelli și Nunziante, directorul tehnic al lui Udinese, Gianluca Nani, a vorbit despre situația lui Răzvan Sava, lăsând de înțeles că românul ar putea pleca în această iarnă pentru a prinde minute.



"Sava a făcut o treabă bună în sezonul trecut, a început bine și în actuala stagiune, însă ulterior a avut niște probleme. Îl mai avem și pe Nunziante, care e foarte bun. Încercăm să dăm minute tuturor. Dacă există posibilitatea de a avea minute în altă parte, vom evalua aceste variante", a spus Gianluca Nani, directorul tehnic al lui Udinese, potrivit TMW.



Perioada de transferuri din Italia s-a încheiat luni seară, însă Răzvan Sava ar putea merge într-un alt campionat unde fereastra de mercato este în continuare deschisă.



Vândut de CFR Cluj la Udinese în 2024, pentru 2,5 milioane de euro, Răzvan Sava a strâns 23 de meciuri și a încasat 34 de goluri. Și-a păstrat poarta intactă în 6 jocuri.

