Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) a câștigat turneul ITF W75 de la Trnava, în urma unei reveniri convingătoare. Finala s-a încheiat cu un set de vis pentru jucătoarea din țara noastră.
În finala competiției din Slovacia, sportiva din București s-a impus, scor 5-7, 6-4, 6-0, în detrimentul Luciei Havlickova (20 de ani, 325 WTA), din Republica Cehă.
Gabriela Ruse revine în top 85 WTA
Partida s-a întins pe durata a două ore și cincisprezece minute, iar, la sfârșit, i-a adus o satisfacție incredibilă Gabrielei Ruse.
În clasamentul WTA, românca înregistrează un avans considerabil, în final de stagiune, ajungând până pe locul 83.
La începutul săptămânii, Gabriela Ruse ocupa locul 101 în ierarhia mondială.
Gabriela Ruse, primul titlu în circuitul ITF, după opt ani
Cu titlu WTA 250 cucerit pe zgura de la Hamburg, în 2021, Gabriela Ruse a reușit în acest an o nouă finală de competiție WTA, pe iarba de la 's-Hertogenbosch, în Țările de Jos.
Dincolo de această performanță, trofeul ridicat la Trnava este cea mai importantă victorie a sezonului pentru Gabriela Ruse, care nu mai câștigase un turneu în circuitul ITF din 2017.
Opt titluri de campioană și-a adjudecat Gabriela Ruse, în circuitele ITF și WTA, dintre care trei, în Antalya, în 2015 și în 2016.
Emoții mari în primul meci de la Trnava
Gabriela Ruse a arătat o tărie psihologică remarcabilă în această săptămână, începută cu un meci de trei ore, în fața unei jucătoare de șaptesprezece ani, din Cehia.
Ca favorită număr doi la câștigarea trofeului, Ruse și-a păstrat cumpătul și a reușit să se desprindă clar în decisiv, scor 6-2, la fel cum a făcut-o și în finala întrecerii, împotriva unei alte sportive promițătoare din Cehia, țară care continuă să alimenteze circuitul WTA cu sportive tenace.