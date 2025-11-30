GALERIE FOTO Gabriela Ruse a câștigat turneul de la Trnava: progres incredibil în clasamentul WTA, la final de sezon

Gabriela Ruse a c&acirc;știgat turneul de la Trnava: progres incredibil &icirc;n clasamentul WTA, la final de sezon Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse, triumfătoare în turneul ITF W75 de la Trnava, Slovacia.

TAGS:
Gabriela RuseTrnavaTenis WTATenis ITFclasament WTAcampioana
Din articol

Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) a câștigat turneul ITF W75 de la Trnava, în urma unei reveniri convingătoare. Finala s-a încheiat cu un set de vis pentru jucătoarea din țara noastră.

În finala competiției din Slovacia, sportiva din București s-a impus, scor 5-7, 6-4, 6-0, în detrimentul Luciei Havlickova (20 de ani, 325 WTA), din Republica Cehă.

Gabriela Ruse revine în top 85 WTA

Partida s-a întins pe durata a două ore și cincisprezece minute, iar, la sfârșit, i-a adus o satisfacție incredibilă Gabrielei Ruse.

În clasamentul WTA, românca înregistrează un avans considerabil, în final de stagiune, ajungând până pe locul 83.

La începutul săptămânii, Gabriela Ruse ocupa locul 101 în ierarhia mondială.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse
×
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Câți bani primesc Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Irina Begu pentru participarea la WTA Beijing
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gabriela Ruse, primul titlu în circuitul ITF, după opt ani

Cu titlu WTA 250 cucerit pe zgura de la Hamburg, în 2021, Gabriela Ruse a reușit în acest an o nouă finală de competiție WTA, pe iarba de la 's-Hertogenbosch, în Țările de Jos.

Dincolo de această performanță, trofeul ridicat la Trnava este cea mai importantă victorie a sezonului pentru Gabriela Ruse, care nu mai câștigase un turneu în circuitul ITF din 2017.

Opt titluri de campioană și-a adjudecat Gabriela Ruse, în circuitele ITF și WTA, dintre care trei, în Antalya, în 2015 și în 2016.

Emoții mari în primul meci de la Trnava

Gabriela Ruse a arătat o tărie psihologică remarcabilă în această săptămână, începută cu un meci de trei ore, în fața unei jucătoare de șaptesprezece ani, din Cehia.

Ca favorită număr doi la câștigarea trofeului, Ruse și-a păstrat cumpătul și a reușit să se desprindă clar în decisiv, scor 6-2, la fel cum a făcut-o și în finala întrecerii, împotriva unei alte sportive promițătoare din Cehia, țară care continuă să alimenteze circuitul WTA cu sportive tenace.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Crystal Palace - Manchester United 1-2, ACUM, pe VOYO. Zirkzee și Mount, goluri splendide pe Selhurst Park
Crystal Palace - Manchester United 1-2, ACUM, pe VOYO. Zirkzee și Mount, goluri splendide pe Selhurst Park
FC Hermannstadt &ndash; UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro! Duelul celor mai fair-play echipe
FC Hermannstadt – UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro! Duelul celor mai fair-play echipe
Regula Alvarez, aplicată &icirc;n Premier League, la Palace - United, după ce Mateta a atins de două ori mingea la penalty
Regula Alvarez, aplicată în Premier League, la Palace - United, după ce Mateta a atins de două ori mingea la penalty
Strasbourg &ndash; Brest, 16:00, LIVE pe VOYO! Alte patru meciuri &icirc;n Franța
Strasbourg – Brest, 16:00, LIVE pe VOYO! Alte patru meciuri în Franța
Filipe Coelho, impresionat de ce a găsit &icirc;n Superliga: Avem antrenori și jucători foarte buni, direcția e bună
Filipe Coelho, impresionat de ce a găsit în Superliga: "Avem antrenori și jucători foarte buni, direcția e bună"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Nota primită de Cătălin C&icirc;rjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie

Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie



Recomandarile redactiei
Regula Alvarez, aplicată &icirc;n Premier League, la Palace - United, după ce Mateta a atins de două ori mingea la penalty
Regula Alvarez, aplicată în Premier League, la Palace - United, după ce Mateta a atins de două ori mingea la penalty
Gigi Becali a ales titularul din banda dreaptă! Mesaj clar după eșecul de la Belgrad: &Icirc;mi place mai mult
Gigi Becali a ales titularul din banda dreaptă! Mesaj clar după eșecul de la Belgrad: "Îmi place mai mult"
Ce premiu a &icirc;ncasat Gabriela Ruse &icirc;n Slovacia, după ce a cucerit primul trofeu din ultimii patru ani și jumătate
Ce premiu a încasat Gabriela Ruse în Slovacia, după ce a cucerit primul trofeu din ultimii patru ani și jumătate
Crystal Palace - Manchester United 1-2, ACUM, pe VOYO. Zirkzee și Mount, goluri splendide pe Selhurst Park
Crystal Palace - Manchester United 1-2, ACUM, pe VOYO. Zirkzee și Mount, goluri splendide pe Selhurst Park
FC Hermannstadt &ndash; UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro! Duelul celor mai fair-play echipe
FC Hermannstadt – UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro! Duelul celor mai fair-play echipe
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! &rdquo;Meci de foc&rdquo; pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat &icirc;n calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Gabriela Ruse s-a calificat cu un scor nimicitor &icirc;n finala turneului ITF de la Trnava
Gabriela Ruse s-a calificat cu un scor nimicitor în finala turneului ITF de la Trnava
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

stirileprotv Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Guvernul finalizează cu &icirc;nt&acirc;rziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt &icirc;n joc

stirileprotv Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski &icirc;nainte de &icirc;nt&acirc;lnirea crucială din SUA

stirileprotv Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!