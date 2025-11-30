Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) a câștigat turneul ITF W75 de la Trnava, în urma unei reveniri convingătoare. Finala s-a încheiat cu un set de vis pentru jucătoarea din țara noastră.

În finala competiției din Slovacia, sportiva din București s-a impus, scor 5-7, 6-4, 6-0, în detrimentul Luciei Havlickova (20 de ani, 325 WTA), din Republica Cehă.

Gabriela Ruse revine în top 85 WTA

Partida s-a întins pe durata a două ore și cincisprezece minute, iar, la sfârșit, i-a adus o satisfacție incredibilă Gabrielei Ruse.

În clasamentul WTA, românca înregistrează un avans considerabil, în final de stagiune, ajungând până pe locul 83.

La începutul săptămânii, Gabriela Ruse ocupa locul 101 în ierarhia mondială.

