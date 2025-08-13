În prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, Universitatea Craiova a învins-o în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, cu 3-0 pe Trnava (Slovacia).
Returul va avea loc joi seară, de la ora 21:30, pe ”City Arena”, unde a evoluat și naționala de tineret la Campionatul European Under-21 organizat în luna iunie și transmis în exclusivitate pe VOYO, la Pro TV și Pro Arena.
Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi
Sursă Foto: Universitatea Craiova / Facebook
”Here to fight (n.r. Aici, să luptăm)” și ”O iubire alb-albastră... peste tot în Europa”, a scris Universitatea Craiova miercuri, pe rețelele social media, în ziua în care jucătorii au și aterizat în Slovacia.
Craiova, în perioada de mercato
Antrenor - Mirel Rădoi (confirmat)
Veniri - Luca Băsceanu (FCV Farul / 1 milion de euro), Assad Al-Hamlawi (Slask Wroclaw / 1 milion de euro), Oleksandr Romanchuk (Kryvbas / 750.000 de euro), Mihnea Rădulescu (Petrolul / 400.000 de euro), Pavlo Isenko (Vorskla Poltava / 350.000 de euro), Darius Fălcușan (Empoli U20 / 300.000 de euro), Nikola Stevanovic (Oțelul Galați / 100.000 de euro), David Matei (CSA Steaua / 75.000 de euro), Tudor Băluță (Slask Wroclaw / gratis), Alexandru Crețu (Al-Wehda / gratis), Samuel Teles (Oțelul Galați / gratis), Steven Nsimba (Aubagne FC / gratis), Florin Ștefan (Sepsi / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Andrei Ivan (Adanaspor), Jovan Markovic (Oțelul Galați), Jalen Blesa (Dinamo Batumi), David Lazar (FC Buzău)
Plecări - Alexandru Mitriță (Zhejiang PFC / 2 milioane de euro), Denil Maldonado (Rubin Kazan / 1.6 milioane de euro), Takuto Oshima (FC Noah / 500.000 de euro), Andrei Ivan (Panserraikos / gratis), Mihai Căpățînă (Ordabasy / gratis), Gjoko Zajkov (Ajman Club / gratis), Alexandru Ișfan (FCV Farul / gratis), David Lazar (CFC Argeș / gratis), Jovo Lukic (FCU Cluj / gratis), Relu Stoian (Metalul Buzău / gratis), Jalen Blesa (Cesena / gratis), Iago Lopez (CD Lugo / gratis), Marcus Păcurar (contract reziliat), Alisson Safira (Santa Clara / împrumut expirat), Ștefan Bană (Oțelul / împrumutat), Florin Gașpăr (Reșița / împrumutat)