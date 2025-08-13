GALERIE FOTO Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova își continuă parcursul european.

TAGS:
Universitatea CraiovaTrnavaSlovaciaConference League
Din articol

În prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, Universitatea Craiova a învins-o în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, cu 3-0 pe Trnava (Slovacia).

Returul va avea loc joi seară, de la ora 21:30, pe ”City Arena”, unde a evoluat și naționala de tineret la Campionatul European Under-21 organizat în luna iunie și transmis în exclusivitate pe VOYO, la Pro TV și Pro Arena.

Universitatea Craiova a ajuns la Trnava! Imagini din Slovacia cu jucătorii lui Mirel Rădoi

  • 532013765 1152128063611941 2476520081220315 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Universitatea Craiova / Facebook

”Here to fight (n.r. Aici, să luptăm)” și ”O iubire alb-albastră... peste tot în Europa”, a scris Universitatea Craiova miercuri, pe rețelele social media, în ziua în care jucătorii au și aterizat în Slovacia.

Craiova, în perioada de mercato

Antrenor - Mirel Rădoi (confirmat)

Veniri - Luca Băsceanu (FCV Farul / 1 milion de euro), Assad Al-Hamlawi (Slask Wroclaw / 1 milion de euro), Oleksandr Romanchuk (Kryvbas / 750.000 de euro), Mihnea Rădulescu (Petrolul / 400.000 de euro), Pavlo Isenko (Vorskla Poltava / 350.000 de euro), Darius Fălcușan (Empoli U20 / 300.000 de euro), Nikola Stevanovic (Oțelul Galați / 100.000 de euro), David Matei (CSA Steaua / 75.000 de euro), Tudor Băluță (Slask Wroclaw / gratis), Alexandru Crețu (Al-Wehda / gratis), Samuel Teles (Oțelul Galați / gratis), Steven Nsimba (Aubagne FC / gratis), Florin Ștefan (Sepsi / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Andrei Ivan (Adanaspor), Jovan Markovic (Oțelul Galați), Jalen Blesa (Dinamo Batumi), David Lazar (FC Buzău) 

Plecări - Alexandru Mitriță (Zhejiang PFC / 2 milioane de euro), Denil Maldonado (Rubin Kazan / 1.6 milioane de euro), Takuto Oshima (FC Noah / 500.000 de euro), Andrei Ivan (Panserraikos / gratis), Mihai Căpățînă (Ordabasy / gratis), Gjoko Zajkov (Ajman Club / gratis), Alexandru Ișfan (FCV Farul / gratis), David Lazar (CFC Argeș / gratis), Jovo Lukic (FCU Cluj / gratis), Relu Stoian (Metalul Buzău / gratis), Jalen Blesa (Cesena / gratis), Iago Lopez (CD Lugo / gratis), Marcus Păcurar (contract reziliat), Alisson Safira (Santa Clara / împrumut expirat), Ștefan Bană (Oțelul / împrumutat), Florin Gașpăr (Reșița / împrumutat)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Dumitru Dragomir știe c&acirc;t se va termina Drita - FCSB. Meciul e &icirc;n direct pe VOYO joi seară, de la 21:00
Dumitru Dragomir știe cât se va termina Drita - FCSB. Meciul e în direct pe VOYO joi seară, de la 21:00
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu, cel mai scump transfer de la intrarea &icirc;n fotbal: 20 de milioane de euro
Dan Șucu, cel mai scump transfer de la intrarea în fotbal: 20 de milioane de euro
Nemulțumiri &icirc;nainte de următoarele meciuri ale Rom&acirc;niei: &rdquo;Lucescu &icirc;l va convoca pe Ianis Hagi și nu e corect!&rdquo;
Nemulțumiri înainte de următoarele meciuri ale României: ”Lucescu îl va convoca pe Ianis Hagi și nu e corect!”
Nicolae Stanciu recunoaște, după transferul la Genoa: &rdquo;Trebuia să se &icirc;nt&acirc;mple asta mai devreme&rdquo;
Nicolae Stanciu recunoaște, după transferul la Genoa: ”Trebuia să se întâmple asta mai devreme”
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru &icirc;nainte de Drita - FCSB (joi, 21:00, VOYO)
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Darius Olaru înainte de Drita - FCSB (joi, 21:00, VOYO)
Cinci crime &icirc;n două zile la Priștina! Motivul pentru care Becali și-a trimis bodyguarzii la Drita - FCSB
Cinci crime în două zile la Priștina! Motivul pentru care Becali și-a trimis bodyguarzii la Drita - FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: &rdquo;O să se supere titularul!&rdquo;

Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”

Guardiola profită de transferul ratat al lui T&acirc;rnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag &icirc;n Champions League

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag în Champions League

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul &icirc;n Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!