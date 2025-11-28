GALERIE FOTO Gabriela Ruse nu renunță la visul său: avantaj important obținut într-un turneu din Slovacia

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse luptă din răsputeri pentru a corecta regresul recent din clasamentul WTA.

Gabriela Ruse (28 de ani) nu are parte de liniște, în ultimele zile ale sezonului de tenis.

Săptămâna trecută, sportiva din București a coborât în afara top 100 WTA după ce a fost învinsă într-un turneu ITF W75 din Luxemburg de o jucătoare clasată pe locul 568 în ierarhia mondială.

Gabriela Ruse, rollercoaster emoțional în turneele ITF, la final de sezon

Ruse a coborât de pe locul 99 pe locul 101, într-o perioadă a anului în care, în urmă cu unsprezece ani, Simona Halep juca finală în Turneul Campioanelor.

Dar jucătoarea din țara noastră s-a ridicat și a reușit să revină în prima sută a ierarhiei mondiale. În turneul ITF W75 de la Trnava, Slovacia, Gabriela Ruse a legat două succese și a avansat în faza sferturilor de finală, performanță care i-a permis să urce patru poziții în clasamentul actualizat în timp real, până pe locul 97.

Ruse a revenit în top 100 WTA, în clasamentul actualizat în timp real

În primul meci jucat la Trnava, Gabriela Ruse a triumfat în ciuda unei suferințe grozave. Împotriva jucătoarei clasate pe locul 522, Julie Pastikova (17 ani), Ruse a câștigat după trei ore de joc, scor 6-4, 6-7 (6), 6-2.

Victoria a descătușat-o pe Gabriela Ruse, care, în optimi, a învins-o mai ușor pe Camilla Rosatello, scor 6-3, 6-2, jucătoare clasată pe locul 225 în ierarhia mondială.

Pentru un loc în semifinale, Ruse o va înfrunta pe Anastasia Sobolieva (267 WTA).

