Gabriela Ruse (28 de ani) nu are parte de liniște, în ultimele zile ale sezonului de tenis.

Săptămâna trecută, sportiva din București a coborât în afara top 100 WTA după ce a fost învinsă într-un turneu ITF W75 din Luxemburg de o jucătoare clasată pe locul 568 în ierarhia mondială.

Gabriela Ruse, rollercoaster emoțional în turneele ITF, la final de sezon

Ruse a coborât de pe locul 99 pe locul 101, într-o perioadă a anului în care, în urmă cu unsprezece ani, Simona Halep juca finală în Turneul Campioanelor.

Dar jucătoarea din țara noastră s-a ridicat și a reușit să revină în prima sută a ierarhiei mondiale. În turneul ITF W75 de la Trnava, Slovacia, Gabriela Ruse a legat două succese și a avansat în faza sferturilor de finală, performanță care i-a permis să urce patru poziții în clasamentul actualizat în timp real, până pe locul 97.

