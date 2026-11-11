VIDEO EXCLUSIV „Se datorează în mare măsură”. Regizorul Remus Achim, despre persoana cu impact major în succesul Simonei Halep în WTA

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Marcu Czentye
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Succesul Simonei Halep, discutat de Remus Achim, regizorul documentarului VOYO, „Simona Halep: povestea unui vis”.

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Simona Halepstere halepparintiTania HalepRemus AchimPoveștile sport.ro
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Simona Halep este unica jucătoare de tenis din România care a reușit să urce pe locul întâi în clasamentul WTA, poziție păstrată timp de 64 de săptămâni, interval în care a semnat și două închideri de an calendaristic cu statutul de lider mondial.

Dublă campioană de Grand Slam și recunoscută ca una dintre cele mai perseverente sportive ale circuitului WTA, în ultimele decenii, Simona Halep îi datorează mult din succes tatălui său, crede Remus Achim, regizorul documentarului VOYO intitulat „Simona Halep: povestea unui vis”.

Remus Achim: „Foarte mult din pasiunea nebună a Simonei pentru tenis și pentru performanță i se datorează tatălui său”.

Întrebat de prezentatorul Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, cât de ușor sau dificil i-a fost să comunice cu părinții Simonei Halep, Stere și Tania, Remus Achim s-a referit la tatăl său, în primă fază, specificând că îl vede responsabil pentru insuflarea fiicei sale, Simona, cu o pasiune „nebună”.

„Tatăl Simonei Halep e un personaj. Cred că, fără să exagerez, i se datorează foarte mult lui pasiunea asta nebună a Simonei pentru tenis și pentru performanță, dincolo de munca ei, pentru că e o muncă enormă pe care a făcut-o.

Cred că tatăl ei a avut un rol foarte important în cariera Simonei. El și-a dorit să ajungă sus, să câștige un trofeu de mare șlem,” a precizat regizorul Remus Achim, la Poveștile Sport.ro.

Simona Halep

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Fază amuzantă din documentarul VOYO, „Simona Halep: povestea unui vis”

„Dacă vă uitați, în film o să vă dați seama că, de când era mică, mergea zi de zi cu Simona, la antrenament.

Sunt și niște faze puțin amuzante; dacă tatăl ei nu se trezea să o ducă la antrenament, ea lua un taxi și se ducea singură la antrenament.

Dar toate victoriile pe care le-a trăit Simona și toată bucuria pe care ne-a oferit-o nouă, telespectatorilor, se datorează în mare măsură și tatălui Simonei,” a adăugat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Urmăriți documentarul „Simona Halep: povestea unui vis” în exclusivitate pe VOYO!

Stere Halep

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