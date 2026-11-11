Simona Halep este unica jucătoare de tenis din România care a reușit să urce pe locul întâi în clasamentul WTA, poziție păstrată timp de 64 de săptămâni, interval în care a semnat și două închideri de an calendaristic cu statutul de lider mondial.

Dublă campioană de Grand Slam și recunoscută ca una dintre cele mai perseverente sportive ale circuitului WTA, în ultimele decenii, Simona Halep îi datorează mult din succes tatălui său, crede Remus Achim, regizorul documentarului VOYO intitulat „Simona Halep: povestea unui vis”.

Remus Achim: „Foarte mult din pasiunea nebună a Simonei pentru tenis și pentru performanță i se datorează tatălui său”.

Întrebat de prezentatorul Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, cât de ușor sau dificil i-a fost să comunice cu părinții Simonei Halep, Stere și Tania, Remus Achim s-a referit la tatăl său, în primă fază, specificând că îl vede responsabil pentru insuflarea fiicei sale, Simona, cu o pasiune „nebună”.

„Tatăl Simonei Halep e un personaj. Cred că, fără să exagerez, i se datorează foarte mult lui pasiunea asta nebună a Simonei pentru tenis și pentru performanță, dincolo de munca ei, pentru că e o muncă enormă pe care a făcut-o.

Cred că tatăl ei a avut un rol foarte important în cariera Simonei. El și-a dorit să ajungă sus, să câștige un trofeu de mare șlem,” a precizat regizorul Remus Achim, la Poveștile Sport.ro.