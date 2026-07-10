Florin Gardoș (37 de ani), fostul internațional și jucător de la FCSB și Southamtpon, este în prezent managerul general de la Chindia Târgoviște, echipă care va ataca promovarea în noul sezon de Liga 2.

În această vară, Chindia a făcut și un transfer impresionant: Alexandru Băluță (32 de ani), și el fost jucător la FCSB, care a fost dorit de Politehnica Timișoara la începutul acestei perioade de mercato.

Florin Gardoș: ”Am apreciat asta la Băluță”

Invitat la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, moderată de Andru Nenciu, Gardoș a dezvăluit cum l-a convins pe fostul campion al României să semneze în Liga 2.

„L-am sunat, am văzut știrea în presă că ar fi aproape de Timișoara, i-am spus că-l vrem și noi. Eu nu știam că el ar lua în considerare și Liga 2.

Am apreciat asta la el, că a contat și partea asta emoțională, de suflet, faptul că el a mai fost la Târgoviște la început de carieră”, a spus Gardoș, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

De-a lungul carierei, Băluță a cucerit șapte trofee, dintre care două titluri de campion al României cu FCSB, două titluri în Cehia cu Slavia Praga, o Cupă a României cu Universitatea Craiova, o Supercupă a României și o Cupă a Cehiei. De asemenea, a bifat opt selecții și un gol pentru naționala României.

Băluță a evoluat pentru cluburi precum Universitatea Craiova, FCSB, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și Farul. În tricoul FCSB-ului a adunat 81 de meciuri, 13 goluri și 12 pase decisive.

Despărțirea de formația roș-albastră s-a produs în vara lui 2025. A urmat un transfer la LAFC, unde a prins un singur meci la prima echipă, înainte de a ajunge la Boluspor. În Turcia a bifat opt apariții și o pasă decisivă.