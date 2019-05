ROLAND GARROS 2019 | Mesajul lui Halep pentru Bianca Andreescu inainte de Roland Garros 2019

Simona Halep a vorbit la Paris despre sansele Biancai Andreescu de a reveni dupa accidentarea la umar.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, a acordat de curand un interviu la Paris in care a vorbit despre Bianca Andreescu, tanara jucatoare din Canada cu origini romanesti. Bianca, in varsta de 18 ani, a surprins pe toata lumea la inceputul acestui an cand a reusit sa inregistreze cateva rezultate formidabile, mai ales prin titlul castigat la Indian Wells.

Mai apoi, jucatoarea clasata pe locul 22 WTA a jucat la Miami, insa s-a retras in optimile de finala in meciul contra estoniencei Anett Kontaveit din cauza unor probleme la umar. De atunci, jucatoarea din Canada nu a mai disputat niciun meci in circuitul WTA, drept urmare intra in concurs la Roland Garros fara vreun meci jucat pe suprafata rosie, lucru care ar putea reprezenta un urias impediment in revenirea ei la nivelul de la inceputul anului.

Simona Halep are incredere in revenirea Biancai Andreescu

Chiar si asa, Simona este de parere ca Bianca are puterea de a reveni dupa accidentare. "Am auzit ca a facut pauza cateva turnee pentru ca a fost accidentata, deci nu va fi usor pentru ea sa revina foarte puternica, dar are timp suficient, e foarte tanara, e foarte puternica. Cred ca e puternica mental, asa ca o vad intr-o pozitie buna si cred ca viitorul ei va fi foarte bun", a spus Simona la Paris. Bianca Andreescu o va intalni in primul tur la Openul francez pe cehoaica Marie Bouzkova, aflata pe tabloul principal din postura de lucky loser.

ianca a marturisit in urma cu o luna si jumatate ca visul ei este sa joace o finala de Grand Slam cu Simona Halep, iar Roland Garros ar putea reprezenta prima astfel de oportunitate. "Aa vrea sa joc o finala de Grand Slam cu Serena sau Simona. Imi place foarte mult Simona. O admir, stau cu ochii pe ea. Este o jucatoare cu adevarat buna si sper sa ajung ca ea sau poate chiar mai buna", a spus Andreescu.