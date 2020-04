Federatia Romana de Tenis intra in somaj tehnic cu intregul colectiv de angajati | "Suntem deja obisnuiti, oricum nu primeam bani de la stat de 2 ani"

Din articol FRT nu mai primeste nicio finantare din partea Statului Roman de peste 2 ani

Fostul presedinte al FRT a dezvaluit situatia financiara precara din cadrul organizatiei conduse acum de Ion Tiriac.

George Cosac, vicepresedinte al Federatiei Romane de Tenis a anuntat ca toti angajatii FRT vor intra in somaj tehnic incepand cu luna aprilie, pe fondul extinderii efectelor noului coronaviurs.

"Din luna aprilie, toti angajatii Federatiei Romane de Tenis vor fi trecuti in somaj tehnic. Spre deosebire de celelalte federatii care primeau finantare de la Ministerul Tineretului si Sportului, noi suntem deja obisnuiti cu situatia asta dificila pentru ca nu primim bani de la stat de peste 2 ani. Acum vor vedea si celelalte federatii cum e fara finantare sau cu finantarea diminuata," a declarat Cosac pentru Agerpres.

Statul Roman le va asigura angajatilor FRT un venit reprezentand 75% din salariul aferent contractului de munca, lucru care se va intampla si in cadrul Clubului Sportiv Dinamo, unde George Cosac ocupa functia de presedinte.

"La clubul Dinamo situatia financiara este buna momentan. Dar si aici se va lua in calcul somajul tehnic, fara discutie. Suntem solidari, mergem si noi in directia in care merg toate cluburile sportive. Iar directia este spre somaj tehnic sau diminuari de salarii. Inca nu am ajuns la decizia de somaj tehnic, dar vom ajunge. Trebuie sa fim solidari, pentru ca eu consider ca toata lumea va trece prin aceste lucruri," a completat fostul presedinte al Federatiei Romane de Tenis.