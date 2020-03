Probleme financiare pentru jucatorii din top 100 ATP & WTA? | Prin ce dificultati economice vor trece Simona Halep si Rafael Nadal in acest an

Criza financiara a sezonului 2020 a devenit subiect de gluma pentru vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis.

Conform calculelor facute de sport.ro, Simona Halep a pierdut intre €114,529 si €5,984,470 din cauza pandemiei de coronavirus, care a impiedicat desfasurarea turneelor de la Miami, Charleston, Stuttgart, Madrid, Roma si Roland Garros, competitii pe care actualul numar 2 WTA le-ar fi inclus in programul sau pentru stagiunea 2020.

Vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis nu crede insa ca vreunul dintre jucatorii care fac parte din top 100 ATP si WTA vor fi afectati profund de criza financiara provocata de efectele raspandirii virusului SARS-CoV-2.

"Premiile financiare in tenis au crescut atat de mult incat jucatorii nu isi pot inchipui numerele inversandu-se in defavoarea lor"



"Intreaga lume e in pericol din punct de vedere economic. Nimeni nu stie inca cat de rau va fi afectata economia globala. Tenisul e una dintre industriile care sufera, dar nu cred ca vreunul dintre jucatorii din top 100 va ramane cu stomacul gol, daca ma intrebati pe mine... poate ca unii vor fi nevoiti sa isi vanda Mercedes-urile si isi vor cumpara un Peugeot (rade), dar nimeni nu va trece printr-o criza profunda," a declarat Dirk Hordorff pentru L'Equipe.

"Tenisul a fost extrem de prosper in ultimii zece ani, premiile in bani au crescut constant. Imi amintesc ca, atunci cand Rainer Schuttler a jucat la Roland Garros pentru ultima oara, cu noua ani in urma (n.r. in 2011, invins in primul tur de Alexandr Dolgopolov), a castigat 13,000 de euro. Acum aceeasi performanta e rasplatita cu 40,000 sau 50,000. Premiile au crescut atat de mult incat jucatorii nu isi pot inchipui numerele inversandu-se. Tenisul va supravietui, dar va fi o problema cu anumite companii care nu isi vor mai dori sa sponsorizeze turnee. Economia tenisului se va schimba dupa criza, nu stim cum inca, dar va fi diferit," a adaugat vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis intr-un interviu acordat cotidianului francez.