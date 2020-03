Corectitudine sau furt? Simona Halep si Novak Djokovic, implicati intr-un SCANDAL privind clasamentele WTA si ATP: cum opineaza Darren Cahill

Din articol Clasamentele WTA si ATP vor fi inghetate cel putin pana la data de 7 iunie 2020

Inghetarea clasamentelor ATP si WTA, cauzata de suspendarea sezonului a produs dileme de ordin etic in lumea tenisului.

Simona Halep si Novak Djokovic sunt in mijlocul unui scandal iscat in lumea tenisului odata cu inghetarea clasamentelor WTA si ATP. Sarbul a petrecut 281 de saptamani in fruntea ierarhiei mondiale de-a lungul carierei sale, ocupand locul 3 in clasamentul all-time, aflandu-se la doar cinci saptamani distanta de performanta lui Pete Sampras si la 7 luni plus 7 zile de Roger Federer (numarul 1 cu 310 saptamani), in vreme ce Simona Halep isi poate extinde in maniera similara, adica fara efort recordul saptamanilor petrecute in top 10 WTA.

Expertii si fanii tenisului s-au contrariat pe tema inghetarii clasamentelor, care in opinia unora ar trebui sa insemne la randul ei stoparea contabilizarii clasamentului pentru astfel de recorduri, iar din perspectiva altora clasamentul actual ar avea o relevanta pentru statisticile all-time.

Clasamentele WTA si ATP vor fi inghetate cel putin pana la data de 7 iunie 2020



Darren Cahill a luat partea jucatorilor care ar beneficia de pe urma contabilizarii actualului clasament, spunand: "Perioada aceasta ar trebui sa fie contabilizata in favoarea lui Djokovic pentru ca ar fi ramas oricum pe primul loc pana la urmatorul turneu de Grand Slam. La fel si Ashleigh Barty." Opinia australianului a fost confirmata de fostul tenismen american, Brad Gilbert, care a punctat astfel: "dar Djokovic ar trebui sa fie recompensat pentru saptamanile in care clasamentul e inghetat si el ocupa locul 1. A obtinut aceasta pozitie."

Purtator de cuvant al circuitului ATP, Simon Higson a scris intr-un email urmatoarele: "Multe aspecte ale inghetarii clasamentului ATP sunt in continuare dezbatute si urmeaza a fi confirmate. Va vom informa cu privire la deciziile noastre la timpul potrivit."

Configuratia top 10 WTA pana la reluarea competitiilor



1. Ashleigh Barty - 8717 de puncte

2. Simona Halep - 6076 de puncte

3. Karolina Pliskova - 5205 puncte

4. Sofia Kenin - 4590 de puncte

5. Elina Svitolina - 4580 de puncte

6. Bianca Andreescu - 4555 de puncte

7. Kiki Bertens - 4335 de puncte

8. Belinda Bencic - 4010 puncte

9. Serena Williams - 3915 puncte

10. Naomi Osaka - 3625 de puncte

Top 10 ATP in perioada martie - 7 iunie 2020



1. Novak Djokovic - 10,220 de puncte

2. Rafael Nadal - 9850 de puncte

3. Dominic Thiem - 7045 de puncte

4. Roger Federer - 6630 de puncte

5. Daniil Medvedev - 5890 de puncte

6. Stefanos Tsitsipas - 4745 de puncte

7. Alexander Zverev - 3630 de puncte

8. Matteo Berrettini - 2860 de puncte

9. Gael Monfils - 2860 de puncte

10. David Goffin - 2555 de puncte