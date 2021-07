”Asta ești!” Fabio Fognini șochează după eliminarea de la JO 2020: ”M-a lovit căldura direct în cap, scuze!” 

Fabio Fognini și-a prezentat scuzele în fața comunității LGBT după ce s-a catalogat pe sine însuși 'poponar' în timpul meciului pe care l-a pierdut în faza optimilor de finală ale turneului olimpic de tenis de la Tokyo în fața rusului Daniil Medvedev, informează Tennis Head.

Tenismenul italian s-a numit 'poponar' după mai multe retururi de serviciu ratate, insinuând un raport de sinonimie între identitatea de homosexual și a fi slab în ceea ce face.

Într-un Instastory, Fabio Fognini și-a cerut iertare, scriind: ”Căldura te lovește direct în cap. În timpul meciului de astăzi am folosit o expresie stupidă asupra mea însumi. Evident, nu am vrut să ofensez sensibilitatea nimănui. Iubesc comunitatea LGBT și îmi cer scuze pentru prostia care mi-a ieșit pe gură,” a scris Fognini pe Instagram.



Confruntarea dintre Medvedev și Fognini a fost un prilej bun pentru ca jucătorii să se plângă de condițiile inumane de joc la care au fost supuși în turneul olimpic.

Când arbitrul de scaun l-a întrebat pe Medvedev dacă mai poate continua, rusul a răspuns franc: „Pot termina meciul, dar pot muri pe teren. Dacă mor, cine își va asuma responsabilitatea?”

”Nici nu știu dacă ăsta mai e tenis. Condițiile sunt de-a dreptul extreme. Nu mai spun că mingile sunt foarte rapide, parcă zboară. Am mai jucat în situații dificile, cum e în Australia, dar aici e prea de tot,” a declarat Fabio Fognini, învinsul meciului cu Daniil Medvedev.

Specifically, Fognini berated himself by repeatedly calling himself “frocio” (an Italian homophobic slur) for missing a return.pic.twitter.com/kfmnsN1Hf4