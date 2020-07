INTERZIS MINORILOR! Imaginea care a facut retelele sociale sa explodeze: in ce ipostaza au fost surprinsi Fognini si Pennetta 

Fabio Fognini (33 de ani, 11 ATP) si Flavia Pennetta (38 de ani, fosta campioana US Open) formeaza unul dintre cuplurile fascinante din lumea tenisului.

Desi recunoscuti pentru relatia lor intensa din punct de vedere amoros, Flavia Pennetta si Fabio Fognini n-au publicat pana in cursul acestei saptamani o imagine mai sexy. Fotografia a explodat in mediul online, adunand peste 20,000 de aprecieri din partea urmaritorilor: "al treilea copil e deja pe drum," a glumit un fan de-al Flaviei Pennetta in sectiunea de comentarii.

"Jucatorii de tenis primesc multe fotografii provocatoare pe Instagram, dar eu o am pe sotia mea care imi verifica telefonul. Vorbim despre orice. Eu si Flavia facem sex de 12-15 ori pe saptamana. Cand avem sau aveam turnee, de 7-8 ori!", declara Fabio Fognini in primavara anului trecut.

"Adevarul e ca din cand in cand ne privim in ochi si ne intrebam: cum s-a intamplat? Intotdeauna am avut o relatie frumoasa, plina de rasete, sfaturi, discutii deschise despre tenis si despre viata privata. Am luat o multime de decizii in carierele noastre bazandu-ne pe ceea ce am vorbit intre noi,”spunea Flavia Pennetta intr-un interviu acordat la New York City in septembrie 2019.