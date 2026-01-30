Novak Djokovic (4 ATP) e inepuizabil! Ce a reușit, astăzi, în semifinala de la Australian Open a fost o capodoperă sportivă. Fără nicio îndoială!

În duelul cu italianul Jannik Sinner (2 ATP), mai tânăr ca Nole cu 15 ani, Djokovic a rezistat pe teren peste 4 ore. Și nu doar că a rezistat, dar chiar a câștigat un meci fantastic de cinci seturi: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4!

A fost prima victorie a lui Djokovic, în fața lui Sinner, după cinci înfrângeri la rând! Și succesul obținut, astăzi, l-a propulsat pe Nole în finala de duminică (ora 10:30, Eurosport). Aici, Djokovic îl va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP). Acesta a câștigat, la rândul său, un meci-maraton în semifinale: 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 cu neamțul Zverev (3 ATP).

Djokovic, noi borne incredibile după calificarea în finala de la Australian Open

Revenind la Nole, cel mai bun jucător al tuturor timpurilor are șansa de a câștiga, duminică, Grand Slam-ul cu numărul 25. Adică, o performanță neatinsă de nimeni până acum în tenis! Până atunci însă, legendarul sârb și-a trecut în cont alte două borne incredibile:

*Djokovic e cel mai vârstnic finalist de la Melbourne în era Open (începută după 1968). La 38 de ani și 241 de zile, el l-a detronat la acest capitol pe finalistul din 1972, australianul Ken Rosewall. Acesta a prins ultimul act, pe când avea 37 de ani și 54 de zile.

*Victoria de astăzi a fost cea cu numărul 20 pentru Djokovic, în fața unui adversar din Top 10, la Australian Open. Niciun alt jucător n-are atât de multe victorii, la Melbourne, în fața unor adversari din Top 10. La French Open, Rafael Nadal are, de asemenea, 20 de victorii cu adversari din Top 10.

Concluzia analiștilor de la OptaAce, după bornele atinse, astăzi, de Djokovic? „E extraterestru!“.

