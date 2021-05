"E de necrezut! Pana la urma, liniile astea o sa ne omoare!" Rafael Nadal a vazut negru in fata ochilor dupa ce a fost aproape de o accidentare grava in finala cu Djokovic de la Roma 

Rafael Nadal a fost la un pas de accidentare in finala turneului de la Roma, ultimul inainte de Roland Garros 2021.

Rafael Nadal a trecut printr-un moment de mare sperietura in finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma, disputat impotriva liderului mondial, Novak Djokovic.

Numarul 3 ATP si campionul en-titre de la Roland Garros s-a impiedicat in linia de dublu a terenului, aparent prost aplicata de ingrijitorii responsabili. Tenismenul iberic s-a infuriat puternic pe moment, constientizand ca s-ar fi putut accidenta foarte grav si i-a reprosat arbitrului de scaun: "E de necrezut! Liniile astea... o sa ne omoare pe toti, pana la urma!", i-a transmis Nadal oficialului finalei.

Drama in Rome! ???? Rafa pulls off an incredible pass, despite taking a tumble...#IBI21 pic.twitter.com/FRVVHfxYAs — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021

Nu a fost prima data cand Nadal s-a impiedicat intr-una dintre liniile de joc ale terenurilor de la Roma in aceasta saptamana. Patania a avut precedent in meciul din sferturi, castigat contra germanului Alexander Zverev.

Nu este nici intaia ocazie cand jucatorii se plang de calitatea slaba a suprafetei de joc oferita in turneele prestigioase de la Roma, in anii anteriori existand diverse probleme, precum inegalitati in straturile de zgura aplicate, de la un teren la altul ori dintr-o parte a unui teren la o alta.

Nervozitatea lui Rafael Nadal este evidenta, in conditiile in care turneul de la Roma este ultimul premergator Grand Slam-ului sau preferat, Roland Garros, unde tenismenul din Manacor va avea sansa in aceasta primavara sa devina cel mai titrat din toate timpurile in clasamentul all-time al competitiilor de mare slem castigate. In prezent, Nadal imparte locul 1 cu Roger Federer, ambii avand cate 20 de trofee de acest calibru in palmares.

Finala turneului de la Roma, Rafael Nadal vs. Novak Djokovic este transmisa live text pe www.sport.ro.

Nadal furious at once again tripping over the line. pic.twitter.com/NyAra5tjCA — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) May 16, 2021

Lucky not to be worse after that fall pic.twitter.com/STtxQsWMax — Matthew Willis (@mattracquet) May 16, 2021

Rafael Nadal: "It's incredible, the lines... they're going to kill us in the end." — Tumaini Carayol (@tumcarayol) May 16, 2021