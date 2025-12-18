Argentina a câștigat în urmă cu un an și jumătate CONMEBOL Copa America după ce a răpus-o în finală pe Colombia. Unicul gol al confruntării a fost înscris în minutul 112 de Lautaro Martinez din pasa lui Giovani Lo Celso.

Spania s-a impus la Campionatul European din 2024, transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, în finala cu Anglia, încheiată 2-1, în urma golurilor lui Neco Williams (47'), Cole Palmer (73') și Mikel Oyarzabal (86').

Când și unde va avea loc ”La Finalissima” dintre Spania și Argentina

”La Finalissima” constă într-un meci dintre câștigătoarea Copa America și câștigătoarea EURO. Așadar, Argentina o va întâlni pe Spania vineri, pe 27 martie 2026.

  • Confruntarea va avea loc la Doha, în Qatar

”Acest meci emblematic e ma mult decât o competiție. E un simbol de cooperare și respect între confederații și o oportunitate pentru fani să ia parte la un eveniment istoric”, a spus Alejandro Dominguez, președintele CONMEBOL, într-un comunicat.

După ”Finalissima” din martie, cele două reprezentative vor lua parte în iunie la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Cum arată grupa H a Spaniei la Mondial

  • 1. Spania
  • 2. Uruguay
  • 3. Capul Verde
  • 4. Arabia Saudită

Cum arată Grupa J a Argentinei la Mondial

  • 1. Austria
  • 2. Argentina
  • 3. Algeria
  • 4. Iordania