Argentina a câștigat în urmă cu un an și jumătate CONMEBOL Copa America după ce a răpus-o în finală pe Colombia. Unicul gol al confruntării a fost înscris în minutul 112 de Lautaro Martinez din pasa lui Giovani Lo Celso.



Spania s-a impus la Campionatul European din 2024, transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, în finala cu Anglia, încheiată 2-1, în urma golurilor lui Neco Williams (47'), Cole Palmer (73') și Mikel Oyarzabal (86').



Când și unde va avea loc ”La Finalissima” dintre Spania și Argentina



”La Finalissima” constă într-un meci dintre câștigătoarea Copa America și câștigătoarea EURO. Așadar, Argentina o va întâlni pe Spania vineri, pe 27 martie 2026.



Confruntarea va avea loc la Doha, în Qatar



”Acest meci emblematic e ma mult decât o competiție. E un simbol de cooperare și respect între confederații și o oportunitate pentru fani să ia parte la un eveniment istoric”, a spus Alejandro Dominguez, președintele CONMEBOL, într-un comunicat.



După ”Finalissima” din martie, cele două reprezentative vor lua parte în iunie la Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Cum arată grupa H a Spaniei la Mondial



1. Spania

2. Uruguay

3. Capul Verde

4. Arabia Saudită



Cum arată Grupa J a Argentinei la Mondial

