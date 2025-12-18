Cotat la 22 de milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român stă pe bară de aproape un an, după ce la sfârșitul lui ianuarie 2025 a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a fost supus unei intervenții chirurgicale.



Stoperul a bifat deja două apariții pentru a doua echipă în două meciuri de pregătire, iar englezii vehiculau recent că Radu Drăgușin ar putea intra în lotul lui Tottenham la începutul anului 2026, când va fi vindecat 100%.



Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin: ”Așa ne poziționăm în momentul de față”



Florin Manea, despre un eventual transfer al lui Drăgușin la AC Milan, în Serie A, a negat zvonurile și a ținut să sugereze că fotbalistul se concentrează acum să revină la forma sa și să joace pentru Tottenham.



”Nu este nimic adevărat, eu nu știu nimic. Trebuie să se vorbească cu mine, altfel sunt degeaba discuțiile. Noi nu ne-am gândit să plecăm în această iarnă. Dacă am vrea să facem asta, găsim variante. Nu ne-a stat gândul să plecăm acum.



În viață nu se știe niciodată și mai ales în fotbal, dar poziția noastră în momentul de față este să continuăm la Tottenham. Radu este în revenire, așteaptă să joace, se pregătește pentru asta”, a spus Florin Manea, potrivit digisport.



Tottenham se află pe locul 11 în clasamentul Premier League, competiție transmisă în direct pe VOYO, cu 22 de puncte. După 16 etape, formația lui Thomas Frank a bifat șase victorii, la care s-au adăugat patru remize și șase eșecuri.

