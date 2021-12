Emma Răducanu dezvăluie marele secret legat de părinții săi: „Așa m-au crescut!” Când și-a dat seama că e talentată

Emma Răducanu a fost numită de BBC personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britanie, câștigând un nou val de atenție din partea conaționalilor săi.

La scurt timp după primirea trofeului, campioana de la US Open le-a explicat englezilor că a fost crescută într-o atmosferă calmă, în care emoțiile nu s-au dus niciodată la extreme. Menționând acest lucru, Emma Răducanu pare că a învățat de la tatăl său, Ion și de la mama sa, Renee una dintre cele mai prețioase lecții în sport, aceea de a trata succesul și eșecul în maniere aproape identice.

Emma Răducanu: „Când i-am bătut pe băieți, atunci mi-am spus: 'Ok, sunt destul de bună.'”



„Părinţii mei nu au fost niciodată persoane care să facă mare petrecere din orice reuşită a mea. Au fost mereu la un nivel normal, nu au ajuns la extreme. Aşa m-au crescut,” dezvăluie Emma Răducanu, care a împlinit 19 ani în data de 13 noiembrie.

„Aveam cinci ani când am jucat pentru prima dată tenis. Când am realizat că pot să câştig în faţa băieţilor mi-am spus: ‘Ok, sunt destul de bună’. După Wimbledon am ştiut exact ce îmi doresc să fac. În fiecare meci pe care l-am jucat am zis: ‘De ce să nu pot câştiga? Poate fi câştigătoare ea sau eu, de ce să nu fiu eu?”, a transmis campioana de la US Open 2021, conform The Express, citat de AS.