ACUM | Meci de gală jucat în The Royal Albert Hall: Gabriela Ruse vs. Emma Răducanu 3-5, LIVE pe PRO X și VOYO

Gabriela Ruse - Emma Răducanu 3-5

Setul 1:

3-5: Gabriela Ruse strânge diferența de scor, după un retur trimis afară de Emma Răducanu, iar primul set se prelungește.

2-5: Moment de spectacol total la mingea de break procurată de Gabriela Ruse. Sportiva din România i-a acordat racheta unui copil de mingi, care a reușit să câștige punctul, la a treia încercare, cu largul concurs al Emmei Răducanu.

1-5: Slice-ul de rever e arma secretă, preferată de Emma Răducanu în acest prim set. Gabriela Ruse cere susținerea publicului, dată fiind marea diferență de game-uri arătată de scor.

1-4: Game, Emma Răducanu, care joacă cu un nivel de seriozitate înalt pentru un meci demonstrativ. Publicul se bucură de prestația sportivei britanice, în timp ce Gabriela Ruse își caută reperele pentru a restabili echilibrul pe tabelă.

1-3: Ajutată de Emma Răducanu, care nu a lăsat mingea să iasă în aut, Gabriela Ruse încheie primul hold, la treizeci, amuzându-se de situație, împreună cu publicul.

0-3: Cu zâmbetul pe buze, Gabriela Ruse pierde avantajul scorului de 30-0 în acest game, iar Emma Răducanu închide game-ul cu patru puncte consecutive. Calitatea jocului britanicei e superioară în această primă parte a setului.

0-2: Emma Răducanu și Gabriela Ruse încep seria punctelor spectaculoase. La prima minge de break a britanicei, Gabriela Ruse se apără impecabil și câștigă un punct-maraton, care atrage primele aplauze copioase din partea publicului.

0-1: Partida a început în ton de echilibru, Emma Răducanu închizând primul game la treizeci, cu un rever în lung de linie elegant. Sala The Royal Albert este arhi-plină, iar britanicii se bucură de prima ocazie de a o urmări pe Emma Răducanu în postura de campioană de Grand Slam.

Emma Răducanu joacă primul meci în Marea Britanie din postura de campioană de Grand Slam. De când s-a impus la US Open, britanicii nu au avut ocazia să o vadă jucând pe sportiva în vârstă de 19 ani pe teritoriul țării lor.

Adversara câștigătoarei de la Flushing Meadows va fi Gabriela Ruse, una dintre cele mai bune prietene ale Emmei Răducanu. Locația meciului va face evenimentul special. The Royal Albert Hall a fost reamenajată pentru a putea găzdui o partidă de tenis, iar în public se va regăsi și familia regală.

