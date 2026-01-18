FOTO ȘI VIDEO Emma Răducanu câștigă o avere pentru că a învins numărul 195 WTA în primul tur la Australian Open: greșeala corectată de britanică

Emma Răducanu câștigă o avere pentru că a învins numărul 195 WTA în primul tur la Australian Open: greșeala corectată de britanică Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu a muncit șaptezeci de minute pentru a converti în succes norocul avut la tragerea la sorți.

Australian Open 2026Tenis WTAemma raducanu
Pentru a cincea oară în cinci participări consecutive, Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a reușit să treacă de primul tur al Openului Australian.

Fosta campioană a turneului de mare șlem de la New York a avut nevoie de numai 72 de minute pentru a accede în turul secund.

Emma Răducanu s-a grăbit cu succes în turul secund la Openul Australiei

În meciul cu thailandeza Mananchaya Sawangkaew (23 de ani, 195 WTA), cea mai valoroasă jucătoare de tenis din Marea Britanie a cedat doar cinci game-uri, impunându-se cu 6-4, 6-1.

Răducanu a început cu emoții partida, văzându-și oponenta desprinsă, cu break, la 3-1, în setul inaugural. Din acel moment, Sawangkaew nu a mai reușit niciun game pe serviciul Emmei Răducanu, care a strâns patru break-uri și a arătat luciditate în momentele importante. La întâia minge de set, respectiv de meci, Răducanu a câștigat schimburile de mingi și nu și-a permis să risipească timp și resurse, în primul meci jucat la Melbourne.

Corectează greșeala de la Hobart și câștigă peste 125,000 de euro

Reușind această victorie, Emma Răducanu a arătat că a corectat deja greșeala comisă la Hobart, unde a pierdut în sferturile de finală contra unei jucătoare clasate pe locul 204 în lume, Taylah Preston. Discrepanța dintre cele două prestații semnate într-un interval de patru zile, la începutul unui sezon, ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea cu care anumite jucătoare își apără șansele în competițiile WTA care au loc în săptămânile premergătoare turneelor majore.

Pentru că a depășit ocupanta locului 195 în clasamentul mondial, Emma Răducanu va primi din partea organizatorilor un premiu generos, de €128,683.

  • Emma „Rogerducanu”: passing shot reușit cu eleganța lui Federer, în primul tur la Melbourne

Emma Răducanu, umilită de Iga Swiatek, la Australian Open 2025

În turul doi al Openului Australian, Emma Răducanu va întâlni câștigătoarea Transylvania Open 2025, Anastasia Potapova. Potapova a eliminat-o în turul întâi pe Suzan Lamens (95 WTA), scor 3-6, 7-5, 6-2.

Răducanu, care și-a anunțat participarea la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, programat să înceapă în ultima zi a lunii ianuarie, a reușit să ajungă în turul trei al turneului de la Melbourne, fază competițională pe care nu a depășit-o în Australia, până acum, în carieră.

În 2025, Iga Swiatek a eliminat-o pe Emma Răducanu din Openul Australian, scor 6-1, 6-0.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu gbr 26 ao
