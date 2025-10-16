Emma Răducanu îşi va încheia prematur sezonul după ce s-a retras de la ultimele sale două turnee pe care le avea în program, la Tokyo şi Hong Kong, din cauza problemelor de sănătate.

Răducanu (22 ani) a fost învinsă cu 3-6, 6-4, 6-1 de chinezoaica Lin Zhu, marţi, în primul tur la Ningbo, după ce primise îngrijiri medicale la spate, la o săptămână după ce jucătoarea de origine română se retrăsese de la Wuhan, la 6-1, 4-1 pentru americanca Ann Li.

Emma Răducanu a avut, anul acesta, cel mai bun parcurs al său la US Open de la titlul obţinut în 2021, cu două victorii clare, înainte de a fi eliminată de kazaha Elena Rîbakina, a noua favorită. Numărul 29 mondial speră că rezultatele obţinute până acum îi vor fi suficiente pentru a fi cap de serie la primul turneu de Grand Slam al anului viitor, Australian Open.

Presa britanică a relatat că Răducanu va continua colaborarea cu antrenorul spaniol Francisco Roig şi în sezonul viitor, după numeroase schimbări în echipa sa în ultimele stagiuni.

Răducanu a fost chinuită de probleme fizice de la singurul său titlu de Mare Şlem, dar a redobândit o formă, cât de cât bună, anul acesta, la Miami Open. Aici, ea a atins sferturile de finală, potrivit Agerpres. Răducanu, născută dintr-o mamă chinezoaică și un tată român, a jucat 28 de meciuri în acest an, atingând semifinalele, la Washington, în iulie.

