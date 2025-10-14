Dominic Thiem (32 de ani) a jucat în octombrie 2024 ultimul meci oficial în circuitul ATP, încheindu-și prematur o carieră ai cărei ultimi ani au fost puternic afectați de accidentări.
Fostul tenismen austriac - câștigător al ediției 2020 a Openului American - nu s-a ferit să afirme că „tenisul este un sport pentru bogați,” într-un interviu acordat pentru Jot Down Sport.
Dominic Thiem, fost număr trei ATP dezvăluie sumele uriașe necesare pentru formare în tenis
Thiem a insistat asupra faptului că doar formarea în tenis - pe durata junioratului - poate ajunge la sume colosale, de circa un milion de euro.
„Poți să observi asta încă de la o vârstă fragedă. Antrenamentele sunt foarte scumpe. Pot să vă spun că, între 13 și 18 ani, trebuie să plătești între 80,000 și 100,000 de euro anual, aproape un milion de euro în total, o sumă pe care nimeni nu și-o permite,” a punctat Dominic Thiem.
„Avem, de exemplu, în academie, un junior foarte talentat, de șaptesprezece ani, care a concurat în competiția de juniori la US Open. Călătorește 35 de săptămâni per an, dar nu primește niciun sprijin. În această perioadă, el doar cheltuie bani,” a adăugat Thiem.
„Pierzi mai mult de 60% dintr-un premiu.”
„Când am urcat prima oară în clasament, nu eram interesat de bani sau să înțeleg cum funcționează totul; voiam doar stabilitate în carieră.
În primul tur la Wimbledon primești 65,000 de lire, dar pierzi mai mult de 60% din premiu. Întâi, trebuie să plătești taxe în țara în care joci, după care plătești taxe în propria țară, În final, îți plătești echipa,” a completat Dominic Thiem.
Thiem a explicat de ce Nadal a fost imposibil de bătut într-o finală la Roland Garros
Cu un singur set câștigat în cele două ultime acte competiționale disputate contra lui Nadal, pe zgura pariziană, Dominic Thiem și-a adus aminte de unul dintre aspectele care făceau din Rafael Nadal un adversar atât de greu de învins în capitala Franței.
Dincolo de jocul perfect adaptat zgurii, Nadal beneficia și de un avantaj din partea organizatorilor, care au făcut o tradiție din a menționa anii în care „Matadorul” a ieșit câștigător la Roland Garros.
„Dacă ești adversarul lui Nadal într-o finală de Roland Garros, nici organizatorii nu îți fac viața ușoară.”
„Ieși pe terenul central, te încălzești, iar crainicul te prezintă și spune că ai câștigat câteva turnee, iar publicul aplaudă.
Ulterior, începe să îl prezinte pe Rafa Nadal și spune: campion la Roland Garros în 2005, 2006, 2007, 2008, iar publicul înnebunește. În acel moment, ai pierdut deja meciul. E unul dintre cele mai rele lucruri pe care le-am experimentat în circut,” a povestit Dominic Thiem, amuzându-se în cadrul unui podcast.
10-6 a fost scorul meciurilor directe dintre Rafael Nadal și Dominic Thiem. Jucătorul din Austria l-a învins pe iberic pe zgură chiar la Barcelona, în semifinala din 2019, derulată cu câteva săptămâni înaintea finalei de la Roland Garros pierdute în patru seturi.