Dominic Thiem (32 de ani) a jucat în octombrie 2024 ultimul meci oficial în circuitul ATP, încheindu-și prematur o carieră ai cărei ultimi ani au fost puternic afectați de accidentări.

Fostul tenismen austriac - câștigător al ediției 2020 a Openului American - nu s-a ferit să afirme că „tenisul este un sport pentru bogați,” într-un interviu acordat pentru Jot Down Sport.

Dominic Thiem, fost număr trei ATP dezvăluie sumele uriașe necesare pentru formare în tenis

Thiem a insistat asupra faptului că doar formarea în tenis - pe durata junioratului - poate ajunge la sume colosale, de circa un milion de euro.

„Poți să observi asta încă de la o vârstă fragedă. Antrenamentele sunt foarte scumpe. Pot să vă spun că, între 13 și 18 ani, trebuie să plătești între 80,000 și 100,000 de euro anual, aproape un milion de euro în total, o sumă pe care nimeni nu și-o permite,” a punctat Dominic Thiem.

„Avem, de exemplu, în academie, un junior foarte talentat, de șaptesprezece ani, care a concurat în competiția de juniori la US Open. Călătorește 35 de săptămâni per an, dar nu primește niciun sprijin. În această perioadă, el doar cheltuie bani,” a adăugat Thiem.

