GALERIE FOTO „V-aș minți dacă v-aș spune asta” Jannik Sinner a făcut dezvăluirea momentului în tenis, la Riad

&bdquo;V-aș minți dacă v-aș spune asta&rdquo; Jannik Sinner a făcut dezvăluirea momentului &icirc;n tenis, la Riad Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a vorbit despre banii frumoși primiți în Arabia Saudită.

TAGS:
Jannik SinnerSix Kings SlamTenis ATPRiad
Din articol

Jannik Sinner este unul dintre cei șase tenismeni care nu a putut să refuze milioanele arabilor.

Tenismenul italian participă la a doua ediție a „Six Kings Slam”, un turneu neoficial care pune la bătaie premii totale în valoare de $13,5 milioane.

Jannik Sinner, motivat de cele șase milioane pe care le poate câștiga în trei zile, în Riad

Doar pentru participare, jucători ca Novak Djokovic, Jannik Sinner sau Carlos Alcaraz au încasat câte $1,5 milioane.

În speranța de a deveni încă o dată marele câștigător al „Six Kings Slam,” performanță care ar fi răsplătită cu un cec în valoare de $6 milioane, tenismenul italian a vorbit despre banii primiți din partea saudiților.

„Banii nu sunt un lucru pe care încercăm să îl ascundem. Știm care este miza și aș minți dacă aș spune că nu este o motivație.

Fiecare jucător de aici va încerca să câștige cât mai multe meciuri. Este ca orice alt turneu demonstrativ, doar că aici motivația este puțin mai mare,” s-a pronunțat Jannik Sinner în Arabia Saudită, conform Tennis Actu.

De partea opusă, Carlos Alcaraz a abordat subiectul cu o nuanță de politicianism: „Există multe turnee în care se acordă mai multă importanță banilor decât merită. Asta cred eu. De cele mai multe ori, nici nu sunt cu adevărat conștient de premiul în bani aflat în joc,” a spus Alcaraz, la Riad.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner intrare sf uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sinner, debut cu victorie la Six Kings Slam

Cu Novak Djokovic și Carlos Alcaraz calificați automat în semifinale, după dorința organizatorilor, Jannik Sinner s-a văzut nevoit să înceapă turneul din faza sferturilor.

Acest aspect nu a fost problematic pentru Sinner, care s-a încălzit corespunzător în meciul cu Stefanos Tsitsipas, încheiat scor 6-2, 6-3.

În semifinalele programate joi, 16 octombrie, se vor duela Carlos Alcaraz și Taylor Fritz, de la ora 19:30, confruntare urmată de meciul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
ULTIMELE STIRI
Merge Rom&acirc;nia la Mondiale? Verdictul analiștilor
Merge România la Mondiale? Verdictul analiștilor
Moldova s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026! Antrenorul naționalei are cel mai scurt nume posibil
Moldova s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026! Antrenorul naționalei are cel mai scurt nume posibil
De la Dinamo, la Mondiale: starul lui Kopic joacă un meci uriaș, &icirc;n noiembrie
De la Dinamo, la Mondiale: starul lui Kopic joacă un meci uriaș, în noiembrie
Andrei Vlad tremură &icirc;n Kazahstan! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu echipa rom&acirc;nului &icirc;n finalul actualului sezon
Andrei Vlad tremură în Kazahstan! Ce se întâmplă cu echipa românului în finalul actualului sezon
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea

Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a întâmplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea

Gigi Becali s-a răzg&acirc;ndit &icirc;nainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Gigi Becali s-a răzgândit înainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Marius Lăcătuș, dialog &icirc;n contradictoriu cu Gigi Becali: &rdquo;Am fost un prost că am avut &icirc;ncredere &icirc;n tine!&rdquo;

Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!”

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Ne pare foarte rău

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Ne pare foarte rău"

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas &rdquo;&icirc;n picioare&rdquo;

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas ”în picioare”

Gigi Becali a făcut anunțul după accidentarea lui Mihai Popescu: &rdquo;O să &icirc;l băgăm pe el!&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul după accidentarea lui Mihai Popescu: ”O să îl băgăm pe el!”



Recomandarile redactiei
Merge Rom&acirc;nia la Mondiale? Verdictul analiștilor
Merge România la Mondiale? Verdictul analiștilor
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid
Andrei Vlad tremură &icirc;n Kazahstan! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu echipa rom&acirc;nului &icirc;n finalul actualului sezon
Andrei Vlad tremură în Kazahstan! Ce se întâmplă cu echipa românului în finalul actualului sezon
De la Dinamo, la Mondiale: starul lui Kopic joacă un meci uriaș, &icirc;n noiembrie
De la Dinamo, la Mondiale: starul lui Kopic joacă un meci uriaș, în noiembrie
Moldova s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026! Antrenorul naționalei are cel mai scurt nume posibil
Moldova s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026! Antrenorul naționalei are cel mai scurt nume posibil
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Răspunsul pe care nu &icirc;l bănuia nimeni: Sinner a dezvăluit ce va face cu cele 5,5 milioane &icirc;ncasate &icirc;n Arabia
Răspunsul pe care nu îl bănuia nimeni: Sinner a dezvăluit ce va face cu cele 5,5 milioane încasate în Arabia
&bdquo;Niciodată!&rdquo; Darren Cahill a sărit &icirc;n apărarea lui Sinner, după ce italianul le-a luat arabilor toți banii
„Niciodată!” Darren Cahill a sărit în apărarea lui Sinner, după ce italianul le-a luat arabilor toți banii
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Mitul mașinilor &bdquo;eco&rdquo;: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

stirileprotv Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Hamas returnează &icirc;ncă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc &icirc;ntre Israel și Hamas

stirileprotv Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

Trump amenință Venezuela: &bdquo;Luăm &icirc;n calcul lovituri terestre &icirc;mpotriva cartelurilor&rdquo; &ndash; CIA ar fi fost deja autorizată

stirileprotv Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!