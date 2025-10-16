Jannik Sinner este unul dintre cei șase tenismeni care nu a putut să refuze milioanele arabilor.

Tenismenul italian participă la a doua ediție a „Six Kings Slam”, un turneu neoficial care pune la bătaie premii totale în valoare de $13,5 milioane.

Jannik Sinner, motivat de cele șase milioane pe care le poate câștiga în trei zile, în Riad

Doar pentru participare, jucători ca Novak Djokovic, Jannik Sinner sau Carlos Alcaraz au încasat câte $1,5 milioane.

În speranța de a deveni încă o dată marele câștigător al „Six Kings Slam,” performanță care ar fi răsplătită cu un cec în valoare de $6 milioane, tenismenul italian a vorbit despre banii primiți din partea saudiților.

„Banii nu sunt un lucru pe care încercăm să îl ascundem. Știm care este miza și aș minți dacă aș spune că nu este o motivație.

Fiecare jucător de aici va încerca să câștige cât mai multe meciuri. Este ca orice alt turneu demonstrativ, doar că aici motivația este puțin mai mare,” s-a pronunțat Jannik Sinner în Arabia Saudită, conform Tennis Actu.

De partea opusă, Carlos Alcaraz a abordat subiectul cu o nuanță de politicianism: „Există multe turnee în care se acordă mai multă importanță banilor decât merită. Asta cred eu. De cele mai multe ori, nici nu sunt cu adevărat conștient de premiul în bani aflat în joc,” a spus Alcaraz, la Riad.