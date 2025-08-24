Emma Răducanu a spart gheața la US Open! Prima victorie după patru ani pentru sportiva cu tată român: "E și mai specială"

Pentru Răducanu, această victorie are o semnificație aparte. După ce a uimit lumea tenisului în 2021, câștigând trofeul la doar 19 ani, ea nu mai reușise să lege nicio victorie la Flushing Meadows. În 2022 și 2024 a fost eliminată din primul tur, iar în 2023 a absentat din cauza unei accidentări.

Jucătoarea britanică cu tată român a trecut fără emoții de japoneza Ena Shibahara (27 de ani, 130 WTA), scor 6-1, 6-2, după un meci care a durat doar 61 de minute.

Emma, descătușată la finalul partidei



Sportiva a dominat categoric partida de duminică seară, arătând un nivel de joc solid și multă încredere. La final, ea și-a exprimat bucuria pentru succesul obținut.



"Sunt foarte, foarte mulțumită că am câștigat acest meci. E prima mea victorie aici din 2021, așa că e și mai specială. Primul tur e mereu dificil, mai ales la un Grand Slam. Sunt atât de fericită pentru modul în care am jucat", a spus Răducanu, citată de BBC Sport.



În turul următor, programat miercuri, Emma Răducanu o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre indonezianca Janice Tjen (23 de ani, 147 WTA) și rusoaica Veronika Kudermetova (28 de ani, 26 WTA).



Până atunci, sportiva are planuri de relaxare inedite, la sfatul bunicii sale: "Trebuie de fiecare dată să ajung în Parcul Central, dar mie îmi place să merg și la galeriile de-aici. Am primit o recomandare de la bunica mea să merg la colecția Frick, așa că mă voi duce acolo".