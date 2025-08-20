„Antrenor permanent” este un oximoron când vine vorba despre abordarea Emmei Răducanu asupra tenisului. Sportiva britanică cu tată român a lucrat cu șapte antrenori angajați pe perioadă nedeterminată, de când a câștigat US Open, în urmă cu patru ani, dar numărul colaborărilor totale cu alți tehnicieni - incluzând perioade de probă - cuprinde două cifre, în situația fostei câștigătoare de US Open. Mats Wilander: „Emma Răducanu a greșit abordarea, imediat după US Open.” La doar douăzeci și doi de ani, Emma Răducanu s-a inspirat din multe perspective de antrenor în înțelegerea tenisului profesionist. Campion de șapte ori în turneele de mare șlem, Mats Wilander știe ce a greșit Emma Răducanu, după cel mai mare succes al carierei sale. Într-un dialog cu Sport.ro, intermediat de Eurosport, Mats Wilander a explicat cu claritate marea greșeală comisă de Emma Răducanu, după victoria de la New York, din urmă cu patru ani.

Emma Răducanu

Wilander: „Dacă ai avut succes la 17-18-19 ani cu un antrenor, ar trebui să îl mai ții cel puțin încă trei-patru ani, ca să vezi cât de departe poți să ajungi cu acel antrenor.” „Aș spune că a greșit abordarea imediat după US Open, pentru că știu că antrenorul pe care l-a avut - Andrew Richardson - nu a mai rămas mult timp ulterior. Dar, mai important în cazul Emmei Răducanu, a fost accidentată. S-a accidentat la scurt timp după, a avut operații la încheieturile mâinilor, în mai multe părți ale corpului și nu a fost aptă de joc. Cred că trebuie să o punem pe Emma Răducanu într-o categorie diferită, dar, ca regulă generală, da, cred că trebuie să îți păstrezi antrenorii. Dacă ai avut succes la 17-18-19 ani cu un antrenor, ar trebui să îl mai ții cel puțin încă trei-patru ani, ca să vezi cât de departe poți să ajungi cu acel antrenor,” a declarat Mats Wilander. Fost antrenor din echipa lui Nadal, angajat de Emma Răducanu Francisco Roig este cel mai renumit antrenor pe care Emma Răducanu l-a angajat, până în prezent. Sportiva britanică a mai colaborat cu următorii antrenori, în regim permanent: Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz, Iain Bates și Jane O’Donoghue (din partea Federației Britanice de Tenis), Dmitri Tursunov, Sebastian Sachs și Nick Cavaday.



Mats Wilander

Emma Răducanu „își pisează” antrenorii cu valuri de întrebări

Explicând ea însăși de ce schimbă atât de des antrenorii, Emma Răducanu a spus că obișnuiește să pună o mulțime de întrebări, în timpul antrenamentelor. „Îmi întreb antrenorii o grămadă de întrebări. În anumite ocazii, nu au putut ține pasul cu întrebările mele și poate de asta parteneriatele s-au încheiat,” a declarat Emma Răducanu, la BBC Radio 4. „E un lucru pe care l-am făcut mereu. Continui să le pun antrenorilor întrebări provocatoare pentru a le stârni gândirea. Nu sunt o persoană căreia îi poți spune ce să facă și o voi face; trebuie să înțeleg de ce, iar abia apoi o voi face,” a adăugat jucătoarea din Marea Britanie. Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport și HBO Max.



