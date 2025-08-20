EXCLUSIV Păcatul Emmei Răducanu: Mats Wilander știe ce a greșit britanica după câștigarea US Open, la 18 ani

Păcatul Emmei Răducanu: Mats Wilander știe ce a greșit britanica după c&acirc;știgarea US Open, la 18 ani Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se împlinesc patru ani de când Emma Răducanu a reușit marea performanță a carierei, câștigarea US Open 2021.

TAGS:
Mats WilanderUS OpenTenis WTAemma raducanu
Din articol

„Antrenor permanent” este un oximoron când vine vorba despre abordarea Emmei Răducanu asupra tenisului.

Sportiva britanică cu tată român a lucrat cu șapte antrenori angajați pe perioadă nedeterminată, de când a câștigat US Open, în urmă cu patru ani, dar numărul colaborărilor totale cu alți tehnicieni - incluzând perioade de probă - cuprinde două cifre, în situația fostei câștigătoare de US Open.

Mats Wilander: „Emma Răducanu a greșit abordarea, imediat după US Open.”

La doar douăzeci și doi de ani, Emma Răducanu s-a inspirat din multe perspective de antrenor în înțelegerea tenisului profesionist.

Campion de șapte ori în turneele de mare șlem, Mats Wilander știe ce a greșit Emma Răducanu, după cel mai mare succes al carierei sale.

Într-un dialog cu Sport.ro, intermediat de Eurosport, Mats Wilander a explicat cu claritate marea greșeală comisă de Emma Răducanu, după victoria de la New York, din urmă cu patru ani.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu turneu montreal 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Wilander: „Dacă ai avut succes la 17-18-19 ani cu un antrenor, ar trebui să îl mai ții cel puțin încă trei-patru ani, ca să vezi cât de departe poți să ajungi cu acel antrenor.”

„Aș spune că a greșit abordarea imediat după US Open, pentru că știu că antrenorul pe care l-a avut - Andrew Richardson - nu a mai rămas mult timp ulterior.

Dar, mai important în cazul Emmei Răducanu, a fost accidentată. S-a accidentat la scurt timp după, a avut operații la încheieturile mâinilor, în mai multe părți ale corpului și nu a fost aptă de joc.

Cred că trebuie să o punem pe Emma Răducanu într-o categorie diferită, dar, ca regulă generală, da, cred că trebuie să îți păstrezi antrenorii.

Dacă ai avut succes la 17-18-19 ani cu un antrenor, ar trebui să îl mai ții cel puțin încă trei-patru ani, ca să vezi cât de departe poți să ajungi cu acel antrenor,” a declarat Mats Wilander.

Fost antrenor din echipa lui Nadal, angajat de Emma Răducanu

Francisco Roig este cel mai renumit antrenor pe care Emma Răducanu l-a angajat, până în prezent.

Sportiva britanică a mai colaborat cu următorii antrenori, în regim permanent: Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz, Iain Bates și Jane O’Donoghue (din partea Federației Britanice de Tenis), Dmitri Tursunov, Sebastian Sachs și Nick Cavaday.

Mats Wilander

  • Mats wilander
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emma Răducanu „își pisează” antrenorii cu valuri de întrebări

Explicând ea însăși de ce schimbă atât de des antrenorii, Emma Răducanu a spus că obișnuiește să pună o mulțime de întrebări, în timpul antrenamentelor.

„Îmi întreb antrenorii o grămadă de întrebări. În anumite ocazii, nu au putut ține pasul cu întrebările mele și poate de asta parteneriatele s-au încheiat,” a declarat Emma Răducanu, la BBC Radio 4. 

„E un lucru pe care l-am făcut mereu. Continui să le pun antrenorilor întrebări provocatoare pentru a le stârni gândirea. Nu sunt o persoană căreia îi poți spune ce să facă și o voi face; trebuie să înțeleg de ce, iar abia apoi o voi face,” a adăugat jucătoarea din Marea Britanie. 

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport și HBO Max.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
ULTIMELE STIRI
FIFA vrea o Cupă Mondială a Cluburilor la fiecare doi ani, &icirc;ncep&acirc;nd din 2029!
FIFA vrea o Cupă Mondială a Cluburilor la fiecare doi ani, începând din 2029!
Scoruri care tot mai dor: Anca Todoni a pierdut o finală și a ratat calificarea la US Open 2025. C&acirc;te rom&acirc;nce vom avea &icirc;n turneu
Scoruri care tot mai dor: Anca Todoni a pierdut o finală și a ratat calificarea la US Open 2025. Câte românce vom avea în turneu
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1
Sampdoria tremură din nou &icirc;n Serie B! Genovezii au cheltuit doar 8.7 milioane de euro &icirc;n mercato și nu au transferat nicio vedetă
Sampdoria tremură din nou în Serie B! Genovezii au cheltuit doar 8.7 milioane de euro în mercato și nu au transferat nicio vedetă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Tragedie &icirc;n fotbal! Fost internațional, găsit mort &icirc;n casă: avea doar 40 de ani

Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă: avea doar 40 de ani

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: &rdquo;Este evident!&rdquo;

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: ”Este evident!”

&Icirc;nainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj &rdquo;v&acirc;nează&rdquo; o lovitură de 5.600.000&euro;

Înainte de transferul lui Louis Munteanu, CFR Cluj ”vânează” o lovitură de 5.600.000€

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: &rdquo;Da, l-am luat&rdquo;

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, l-am luat”

CITESTE SI
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!