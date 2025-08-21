GALERIE FOTO „A fost teribil. Teribil!” Emma Răducanu dezvăluie detalii noi despre legătura cu spaniolul Carlos Alcaraz

Marcu Czentye
Emma Răducanu a dezvăluit de ce se teme cel mai tare.

Carlos Alcaraz Tenis WTA Tenis ATP US Open 2025 emma raducanu
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au debutat în proba de dublu mixt cu o înfrângere, în primul tur al Openului American, ediția 2025.

Chiar dacă echipa iberico-britanică a pierdut în minimum de seturi în fața dublului format din Jessica Pegula și Jack Draper, Emma Răducanu a declarat că experiența „a fost distractivă,” într-o intervenție pe rețelele sociale.

Emma Răducanu, deranjată de presa britanică: „Cred că pe oameni îi interesează mai tare asta decât noutățile din tenis.”

Înainte de participarea la Flushing Meadows, Emma Răducanu a oferit un interviu în care a dezvăluit cum s-a simțit în timpul turneului de la Wimbledon, în care presa britanică a vrut să afle, mai exact, care este relația acesteia cu numărul 2 ATP, Carlos Alcaraz.

„Suntem doar prieteni buni,” a răspuns Emma Răducanu în Londra, când a fost întrebată dacă există vreun adevăr în spatele zvonurilor lansate în mediul online.

Aproape două luni mai târziu, Emma Răducanu își amintește de situația care a jenat-o: „A fost teribil. Teribil. Când vine vorba de acest subiect, oamenii sunt atât de curioși. Cred că îi interesează mai tare decât știrile din tenis ori rezultatele.

Dar eu îmi țin viața privată. E amuzant când oamenii încearcă să afle informații, dar încerc să nu citesc prea mult,” s-a destăinuit Emma Răducanu, într-un interviu acordat The Guardian.

Cel mai urât moment pentru Emma Răducanu

Despre paparazzi, Emma Răducanu a admis că aceștia o fac să se simtă incomod atunci când, de exemplu, ia un autobuz în Londra.

„E foarte ciudat, pentru că nu știi că sunt acolo. Iar după te trezești cu o poză cu tine și te gândești că nu aveau cum să fie lângă tine,” a afirmat Emma Răducanu, în contextul în care a avut pe urmele sale un hărțuitor, la Dubai.

„După incidentul din Dubai, mi-a fost foarte dificil să ies din casă. Acela a fost cel mai rău caz de atenție publică primită.

Am mers doar însoțită, de atunci. Nu prea ies singură, de obicei, nu fac plimbări pe cont propriu. Întotdeauna am pe cineva care mă protejează,” a specificat Emma Răducanu.

Înainte de US Open 2025, Emma Răducanu are - în acest an, în proba individuală - un palmares de 24 de victorii și 17 înfrângeri.

