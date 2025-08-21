Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au debutat în proba de dublu mixt cu o înfrângere, în primul tur al Openului American, ediția 2025.

Chiar dacă echipa iberico-britanică a pierdut în minimum de seturi în fața dublului format din Jessica Pegula și Jack Draper, Emma Răducanu a declarat că experiența „a fost distractivă,” într-o intervenție pe rețelele sociale.

Emma Răducanu, deranjată de presa britanică: „Cred că pe oameni îi interesează mai tare asta decât noutățile din tenis.”

Înainte de participarea la Flushing Meadows, Emma Răducanu a oferit un interviu în care a dezvăluit cum s-a simțit în timpul turneului de la Wimbledon, în care presa britanică a vrut să afle, mai exact, care este relația acesteia cu numărul 2 ATP, Carlos Alcaraz.

„Suntem doar prieteni buni,” a răspuns Emma Răducanu în Londra, când a fost întrebată dacă există vreun adevăr în spatele zvonurilor lansate în mediul online.

Aproape două luni mai târziu, Emma Răducanu își amintește de situația care a jenat-o: „A fost teribil. Teribil. Când vine vorba de acest subiect, oamenii sunt atât de curioși. Cred că îi interesează mai tare decât știrile din tenis ori rezultatele.

Dar eu îmi țin viața privată. E amuzant când oamenii încearcă să afle informații, dar încerc să nu citesc prea mult,” s-a destăinuit Emma Răducanu, într-un interviu acordat The Guardian.

