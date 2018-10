Elina Svitolina este noua campioana de la Turneul Campioanelor! Victorie in trei seturi in fata lui Stephens

Elina Svitolina, locul 7 WTA, s-a impus in finala de la Singapore in fata americancei Sloane Stephens.

Elina Svitolina, locul 7 WTA, s-a impus in finala de la Singapore in fata americancei Sloane Stephens, scor 3-6, 6-2, 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 25 de minute de joc. Ucraineanca a avut un inceput lent de meci, insa a revenit in mansa secunda si a reusit sa trimita meciul in decisiv, acolo unde a fost mult mai proaspata decat adversara ei.

Elina Svitolina nu a pierdut niciun meci la Singapore, ea impunandu-se inainte de finala in meciurile cu Petra Kvitova, Karolina Pliskova si Caroline Wozniacki, in grupe, iar apoi in fata sportivei din Olanda, Kiki Bertens, in semifinale. Pentru Svitolina a fost prima finala de Turneul Campioanelor, competitie la care s-a aflat la a doua participare. Anul trecut, ea a jucat in grupa cu Simona Halep, Caroline Wozniacki si Caroline Garcia si nu a reusit sa ajunga in penultimul act. Sloane Stephens s-a aflat la prima participare la Turneul Campioanelor. Si ea era neinvinsa inaintea finalei, impunandu-se in fata sportivelor Angelique Kerber, Kiki Bertens si Naomi Osaka in grupe si Karolina Pliskova in semifinale.

Turneul castigat in Singapore este cel mai important al carierei pentru ucraineanca in varsta de 24 de ani. Elina Svitolina a cucerit anul acesta patru titluri: Brisbane, Dubai, Roma si Turneul Campioanelor, impunandu-se in 44 de meciuri si fiind invinsa in 15 partide. Aceasta a fost doar a doua victorie in fata sportivei din America. Sloane conduce la intalnirile directe, scor 3-2.