TURNEUL CAMPIOANELOR | Svitolina, a doua semifinalista de la Singapore! Situatia in grupe

Elina Svitolina a obtinut si ea calificarea in semifinale la Turneul Campioanelor, dupa ce mai devreme Karolina Pliskova se calificase din Grupa Alba.

Ucraineanca in varsta de 24 de ani s-a impus in fata Carolinei Wozniacki, scor 5-7, 7-5, 6-3, dupa doua ore si 37 de minute de joc. Astfel, campioana en-titre, Caroline Wozniacki, a fost eliminata si va pierde puncte importante in clasament. Daneza a avut 4 asi si nicio dubla gresala, iar Svitolina a reusit 3 asi si doua duble greseli. Cele doua jucatoare au fost la egalitate in privinta loviturilor castigatoare (28). Wozniacki a comis si 29 de erori nefortate.

Totusi, partida a fost una foarte echilibrata. Din totalul punctelor disputate, Svitolina a castigat 101, iar Wozniacki 99.

Iata situatia in Grupa Alba:

1. Elina Svitolina (6 seturi castigate, 2 pierdute) – 3 puncte

2. Karolina Pliskova (5 seturi castigate, 2 pierdute) – 2 puncte

3. Caroline Wozniacki (3 seturi castigate, 5 pierdute) – 1 punct

4. Petra Kvitova (1 set castigat, 6 pierdute) – 0 puncte

Vineri se vor disputa la Singapore ultimele meciuri din Grupa Rosie, in urma carora vom sti exact cine va evolua in penultimul act la Turneul Campionelor.

Naomi Osaka – Kiki Bertens, de la ora 11:00, ora Romaniei.

Angelique Kerber – Sloane Stephens, de la ora 14:30, ora Romaniei.